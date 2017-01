Internan en el Topo Chico a Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León

El ex Gobernador Rodrigo Medina fue internado esta madrugada en el Penal del Topo Chico como medida cautelar, luego de ser vinculado a proceso por los delitos de peculado y daños al patrimonio del Estado.

Esto para evitar una posible evasión de la acción de la justicia.

La medida fue dictada por el juez de control Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, a petición de la Fiscalía que imputó los cargos al ex Mandatario priista.



La prisión preventiva fue dictada a pesar de que la defensa de Medina alegó contar con una suspensión provisional de amparo que protegía su libertad personal.



La Fiscalía argumentó que la suspensión presentada por el ex Gobernador sólo era para efectos de que no fuera detenido para ser llevado a las citas de la audiencia de hoy y no para la implementación de medidas cautelares derivadas de la vinculación a proceso que determinó el juez.



Este criterio fue compartido por el juez, quien alrededor de las 3:00 horas de hoy determinó la prisión preventiva y ordenó a la Secretaría de Seguridad trasladar al ex Gobernador de la sala de audiencias al Penal del Topo Chico.

Estas dos vinculaciones se suman al proceso que investiga el Juez por presuntos actos de corrupción en los incentivos otorgados a la empresa Kia para su instalación en Pesquería.

Por este caso, en el 2016 se le vinculó al ex Gobernador por el delito de ejercicio indebido de funciones.