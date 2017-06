Leonardo DiCaprio aboga por la vaquita marina en Los Pinos

El Presidente Enrique Peña Nieto recibe al actor Leonardo DiCaprio, en Los Pinos.

La invitación la realizó el Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pachiano, y en el encuentro también estuvo el titular de Turismo, Enrique de la Madrid.

Luego de hablar con el primer mandatario, el conocido actor, dijo en las redes sociales que era un honor trabajar con el presidente de México y el magnate Carlos Slim para la preservación de la vaquita marina.

Honored to work w/ President Nieto ( @EPN ) & Carlos Slim to ensure the future viability of marine life in the Gulf. https://t.co/QxRoL08Nd8

Indicó que se creará un plan para modificar la forma de pescar y evitar la pesca ilegal para tratar de salvar de la extinción a la especia. Además de agregar que todo se hará en forma conjunta con organizaciones locales y las comunidades.

They’re bringing new resources to prevent the next crisis in the Gulf by increasing enforcement efforts to stop illegal fishing & poaching.