A Cuauhtémoc Blanco díganle 'señor Gobernador'

Cuauhtémoc Blanco, ídolo del futbol y ex jugador del América y el Tri, sería el próximo Gobernador del Estado de Morelos, pues las tendencias del conteo rápido lo favorecen con un gran margen en las elecciones del domingo 1 de julio.

Durante su campaña, Cuauhtémoc, uno de los últimos grandes ídolos, juró ante su madre que no robará nada. Y la gente, cansada de políticos corruptos, le creyó y dio su voto al ex jugador.

'Cuau' registra 52,44 % de los votos registrados, su más cercano perseguidor registra 13,17 %, así que solo falta el final del conteo oficial para que se ratifique su triunfo y sea el primer futbolista en la historia d México en llegar a una gubernatura.

Tras sus sesiones de entrenamiento, los futbolistas tienen suficiente tiempo libre para dedicarlo a su pasatiempo favorito. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Además de su arrastre y carisma, Blanco fue cobijado por Andrés Manuel López Obrador -nuevo presidente de México-, en una fructífera alianza de sus partidos políticos.

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Isabel León Trueba, informó que en el ejercicio estadístico del conteo rápido las tendencias favorecen al candidato a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco.

Ronaldo, Maradona, Chilavert y varios más que brillaron en la cancha por su calidad, pero que llegaron a sufrir por sus problemas con el peso.

"Cuauhtémoc Blanco como ciudadano, ganó las elecciones de la mano de todos los que queremos un cambio para Morelos. No les voy a fallar. Somos el equipo más fuerte y juntos no hay meta que no podamos conquistar. ¡Juntos hicimos historia!", dijo 'Cuau' en un video que compartió en Twitter.

De acuerdo con los porcentajes arrojados por la muestra conformada por cinco mil 139 casillas, Blanco (Morena, PT y Encuentro Social) cuenta con una tendencia de voto entre 51 por ciento y 53.8 por ciento.

"Vamos a llegar y a acabar con esos rateros, ya tienen mucha lana que se han robado; tenemos hoy la gran oportunidad para hacer un cambio verdadero y honesto, y vamos a trabajar de la mano", dijo el 30 de abril durante su inició de campaña.