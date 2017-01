Europa ve con preocupación enfrentamiento de Trump con México

Europa ve con preocupación las acciones llevadas a cabo por el Presidente Donald Trump durante su primera semana de Gobierno y, en particular, el enfrentamiento con México.

Así lo expresó la ex Presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, de visita en el País.

"En cuanto a las relaciones de México con el Presidente de Estados Unidos, ustedes son los pioneros, son los primeros, y les deseamos todo lo mejor", dijo.

Aunque reconoce que lo que está pasando en Estados Unidos es desconcertante, la abogada considera que Trump terminará moderando su discurso y sus acciones.

"Sigue siendo un misterio. Todo lo que sabemos, es que en la mayoría de los casos, los líderes políticos o empresariales, saben que este es un mundo globalizado. Y nuestro reto es un mundo sin fronteras, así que sigo siendo optimista.

"Creo que el Presidente Trump verá que la solución para los problemas que ellos tienen no es cerrar las puertas, sino encontrar una cooperación que pueda ayudar a las dos partes".

De todas maneras, se mostró comprensiva, ya que dijo que, por su propia experiencia, sabe que los líderes cometen errores al inicio de sus mandatos.

"Mucha gente hace cosas estúpidas, no tan inteligentes, en el comienzo".

No obstante, considera que en este nuevo contexto se abren buenas oportunidades para el País.

"Es bueno recordar que también hay otros países en el mundo. No es algo malo tener una buena relación con tus vecinos, y nosotros siempre hemos tratado de que se así con nuestros vecinos, pero algunas veces los vecinos más lejanos pueden ser también buenos socios.

"Espero que México y Latinoamérica vean la posibilidad de fortalecer sus relaciones con la Unión Europea, pero también con otras partes de Europa".

La ex Presidenta finlandesa, quien forma parte del grupo consultivo de la ONU, "Every Woman, Every Child", también se muestra preocupada por lo que pueda pasar en la era Trump con la organización.

"Si Trump hace lo que dice, las organizaciones de la ONU van a tener menos dinero, así que vamos a tener que trabajar para encontrar nuevas vías de financiación".

Sin embargo, recuerda que esta no es la primera vez en la historia en la que la institución ha pasado por este tipo de desafíos y asegura que se encontrarán soluciones para seguir adelante.