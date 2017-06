En México: Alertan de espionaje desde Gubernaturas

Senadores del PRD y Morena alertaron sobre el riesgo de que el espionaje ilegal contra activistas, periodistas y políticos se lleve a cabo desde los gobiernos de los estados.

El perredista Luis Sánchez, vicepresidente del Senado, aseguró que las administraciones locales "alambrean" a sus opositores o adversarios políticos.

"Sabemos que no solamente espía el Cisen, también los gobernadores tienen sus propios sistemas de espionaje político", manifestó.

CNDH solicita medidas cautelares a dependencias federales ante señalamiento de espionaje vs periodistas

"Y no se necesita un sistema Pegasus. El problema es que el espionaje es una costumbre en México y que no se ha podido erradicar y que se mantiene en la impunidad, no hay uno solo en la cárcel por ese tema".

Miguel Barbosa, vicecoordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, advirtió que el software Pegasus, señalado por representantes de la sociedad civil, también pudo ser adquirido por gobiernos de las entidades federativas.

La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús exige que se sancione el #espionaje al @CentroProdh.

La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús exige que se sancione el espionaje al @CentroProdh.

Barbosa exigió que los funcionarios federales que comparezcan ante el Congreso para rendir cuentas sobre el tema, revelen si los estados compraron el programa que tienen en su poder la PGR, la Sedena y el Cisen.

"Tenemos la sospecha de que eso es herramientas fueron adquiridas no solamente por el Gobierno federal, sino por gobiernos de los estados", dijo.

El político poblano sostuvo que entre las administraciones locales involucradas podrían estar las de los estados de México, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México.

"Ellos se han destacado por llevar a cabo esas prácticas", aseveró.

"Espiando es de los gobiernos estatales, vamos a ver cuántos software malignos o malditos fueron adquiridos y están trabajando en México".

Miguel Barbosa condenó que las administraciones estatales realicen labores de vigilancia y espionaje político contra sus adversarios como si fuera una labor cotidiana.