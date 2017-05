'El Licenciado", de recluta a capo

Joaquín "El Chapo" Guzmán debe a Dámaso López Núñez "El Licenciado" el éxito de su fuga del Penal Federal de Occidente, en Jalisco, el 19 de enero de 2001, tanto como éste le debe al capo su incorporación de tiempo completo al Cártel de Sinaloa.

Nacido el 22 de febrero de 1966 en Culiacán, López fue comandante de la Policía Municipal de esa ciudad y en 1998 fue nombrado subdirector de Seguridad y Custodia del Penal de Occidente, cuando su paisano Francisco Labastida era el Secretario de Gobernación, dependencia a la que están adscritos los centros penitenciarios de alta seguridad.

En la prisión, Dámaso no sólo fue quien facilitó todo tipo de comodidades a "El Chapo", Héctor "El Güero" Palma o Arturo Martínez "El Texas", sino que también operó la logística para que el narcotraficante lograra evadirse por primera vez de un penal federal, según testimonios recabados por la PGR.

"En febrero del 2000, el comandante Dámaso López nos llamó a mí y a Antonio Becerra. Me dijo que a los 'Tres Señores' les interesaba que su comida viniera de fuera, y que yo ya sabía que tenía que entrarle porque si no se iban a molestar, que ya estaban muy molestos por los reportes que yo había hecho.

"Nos dijo: no se preocupen, si los corren nos vamos a trabajar con 'El Chapo' cuidándole las vacas en cualquiera de sus ranchos", según lo declaró ante el Ministerio Público el segundo comandante del servicio de custodia Juan José Pérez Díaz.

"El Licenciado" no fue detenido cuando la PGR intervino el penal, tras la evasión, porque renunció a su cargo unos días antes de que "El Chapo" escapara de Puente Grande en un carrito usado para trasladar la ropa y las sábanas a la lavandería.

Una vez que se estableció en Sinaloa, "El Chapo" y Dámaso se hicieron compadres y el capo empezó a darle participación en los negocios a su nuevo lugarteniente, al grado que en 2007 las agencias estadounidenses ya señalaban a "El Licenciado" de operar traslados de cocaína desde Perú, Colombia y Panamá.

Ante una Corte Federal de Distrito en Chicago, Vicente Zambada Niebla "El Vicentillo", hijo del capo Ismael "El Mayo" Zambada", declaró que de 2003 a 2009 "El Chapo" empezó a delegar cada vez más operaciones de tráfico de cocaína en López Núñez, como la negociación con sudamericanos.

"El Chapo" fue recapturado el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, sin embargo, volvió a fugarse el 11 de julio de 2015, esta vez del Penal del Altiplano, para nuevamente ser detenido en Los Mochis el 8 de enero de 2016.

Durante ese tiempo, empezaron a surgir versiones de que "El Licenciado" y su hijo Dámaso López Serrano "El Mini Lic" mantenían una confrontación abierta con los hijos de "El Chapo", una vez que éste se encontraba en proceso de ser extraditado a los Estados Unidos y su posición era de debilidad.

De hecho, una de esas versiones le atribuyó el secuestro de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el pasado 15 de agosto en Puerto Vallarta. Una semana después los hijos del narcotraficante serían liberados.

"El Licenciado" tiene por lo menos dos órdenes de aprehensión en México, una por cohecho y asociación delictuosa, derivada de su colaboración en la fuga de su compadre en el 2001, y otra por delincuencia organizada y delitos contra la salud, relacionada con sus operaciones de tráfico de drogas.

Adicionalmente, tiene al menos una orden de captura en Estados Unidos, de una Corte Federal de Distrito en Virginia, por lo que también será reclamado en extradición.

Dámaso no era el mayor líder del Cártel de Sinaloa, pero sí reclamaba el liderazgo de la célula que encabezaba "El Chapo" y para ello había conformado a últimas fechas una legión de sicarios conocidos como "Los Dámasos" que disputaban el control delictivo en Cosalá, Navolato, Culiacán y Baja California Sur.

De hecho, un reporte de inteligencia federal revela que este año las ejecuciones y la violencia se incrementaron a niveles históricos en esta última entidad, principalmente en Los Cabos y La Paz, por la incursión del grupo de López Núñez.

La captura de Dámaso está lejos de ser el final del Cártel de Sinaloa, pues todavía está prófugos su más alto mando Ismael "El Mayo" Zambada, un sujeto que jamás ha pisado la cárcel.

También están libres Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Ovidio Guzmán López "El Ratón", todos ellos hijos de "El Chapo", al igual que Aureliano Guzmán Loera "El Güero", hermano del capo, y Juan José Esparragoza Monzón "El Negro", hijo de Juan José Esparragoza ?El Azul?.

Blanca Margarita Cázares Salazar ?La Emperatriz?, José Luis Cabrera Sarabia, Gerardo Soberanes Ortiz "El G-I", ex convicto y ex comandante de la desaparecida Policía Judicial Federal, y Manuel Beltrán Quintero ?El Nini? o "El Mimo Beltrán", son los otros personajes cuyas capturas no han sido concretadas por las Fuerzas Federales.