Deportación agrava violencia fronteriza

Las deportaciones desde Estados Unidos, los migrantes varados que no logran cruzar a ese país y el reacomodo de organizaciones delictivas son las principales causas del repunte de la violencia en la frontera, aseguran expertos.

En medio de los reclamos de Donald Trump por la violencia en la frontera mexicana, las ejecuciones se incrementaron en 7 de las 8 principales ciudades fronterizas con Estados Unidos. En algunos casos hasta se triplicaron.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos subieron 66 por ciento en 2017 con respecto a 2016 en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Reynosa.

La situación más dramática se registró en Reynosa, donde los asesinatos se triplicaron: de 78 a 225.

En Tijuana se duplicaron al pasar de 871 en 2016 a mil 618 el año pasado.

El presidente Donald Trump dijo que quiere usar el servicio militar para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México hasta que se construya el muro fronterizo prometido.

"El crimen es multicausal y multifactorial. Son dinámicas que afectan y que son algunos de los factores de riesgo de por qué se está dando esta tendencia criminal", señaló Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante.

"Aunada a algo que hemos dicho mucho, que es la falta de una capacidad de las autoridades locales de actuar y la falta de una estrategia mucho más integral desde la Federación para atender este tema", indicó.

En entrevista, consideró que este fenómeno creció a raíz de las políticas migratorias de Trump y el endurecimiento de las medidas de seguridad en la frontera.

"Cada vez tenemos más poblaciones varadas en su intento de entrar a Estados Unidos. Hay que cuidar mucho de no criminalizar a las poblaciones migrantes. No quiere decir que son delincuentes, (pero) México no está listo para absorber esas poblaciones, para integrarlas".

Mientras tanto, en Tijuana, la violencia también se incrementó por el control que buscan ejercer los grupos criminales, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Esta situación, entre otras, es lo que ha coadyuvado para que se haya fortalecido o agudizado la violencia", dijo José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte.