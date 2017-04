Cuatro días, 28 muertos en Guerrero; con todo y operativo de seguridad

En los últimos cuatro días han sido asesinadas 28 personas en Guerrero, 13 de las cuáles han muerto en Chilpancingo pese a que se puso en marcha un operativo especial de seguridad con motivo de las vacaciones de la Semana Santa.

Entre las víctimas está un menor de 13 años de edad que estudiaba secundaria y que desde el sábado fue reportado como desaparecido por sus familiares pero las autoridades no hicieron nada para encontrarlo.

También fueron asesinados, el ex legislador local perredista y ex Alcalde del municipio de Canuto Neri Roger Arellano Sotelo y su tío. Ambos estaban en una fiesta que organizó el ex diputado en su casa cuando llegaron individuos armados y les dispararon.

Este lunes en la tarde, también asesinado a tiros Modesto Carranza Catalán, suplente del diputado local priista Saúl Beltrán Orozco.

Carranza Catalán, quien fue síndico procurador del ayuntamiento de Ajuchitlán del Progreso, fue herido de bala afuera del mercado central en la localidad de Ciudad Altamirano, y falleció cuando era atendido en un hospital privado.

En el norte de Chilpancingo fueron encontrados los cuerpos de ocho hombres que fueron privados de la vida a tablazos y asfixiados en el interior de una camioneta.

Uno de los ocho fallecidos fue identificado con el nombre de Paulino Pancho Flores quien vivía en el barrio de El Santuario, en Tixtla y era chofer de una camioneta Urvan de transporte público.

Otro de los ocho asesinados era estudiante de preparatoria.

La violencia en Guerrero se centró también en los municipios de Zihuatanejo, Acapulco,Tlapa, Ayutla de los Libres, Atoyac de Álvarez, Tixtla y Ciudad Altamirano.

Este viernes el gobernador Héctor Astudillo dio a conocer que en el operativo para dar seguridad a la ciudadanía y a los que visitan los sitios turísticos de Guerrero participan 3 mil 444 policías federales y estatales además del Ejército y la Marina.