Tunden a Peña Nieto por no responder a Trump por el muro

Le preguntaron al presidente Donald Trump si todavía quería que México pague el muro que propuso para la frontera Sur y él respondió sonriente: "Absolutamente". Enrique Peña Nieto se quedó mudo.

Fue en la reunión de la cumbre del G20 que se celebra en Hamburgo y a los mexicanos no les agradó que su presidente se quedó sin palabras.

President Trump says he "absolutely" wants Mexico to pay for U.S.-Mexico border wall while sitting alongside Mexican President Peña Nieto. pic.twitter.com/AYO6kt80zh