Crean un mapa de feminicidios en Ciudad de México

Mientras atiende un negocio en la Ciudad de México, María Salguero logró hacer un registro de feminicidios en Google Maps.

"No puedo ver que el País se caiga a pedazos y no hacer nada, no me gusta quedarme cruzada de brazos ante la barbarie, creo que tenía que hacer algo", reflexionó.

De acuerdo a datos que recopila en notas que publican medios de comunicación, la licenciada en geofísica lleva el registro de este delito desde enero de 2016.

Para clasificar los casos como feminicidio, María se basa en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, de la ONU.

Aclaró que no son cifras oficiales y antes de registrar una muerte constata que la información de la prensa sea verídica.

"Hacer visibles a las víctimas, porque en 2015 empecé a notar un aumento indiscriminado de la violencia, por eso decidí hacer un mapa, pero nombrándolas.

"Poniendo su nombre para no manejarlas sólo como cifras, sino que eran personas y que tenían un nombre y que tenían una vida y que les fue cortada", relató Salguero.

Por entidad, el Estado de México encabeza su registro, con 276 casos de feminicidios desde enero de 2016; le sigue Guerrero con 161, Veracruz con 138, Chihuahua con 110 y la Ciudad de México en quinto lugar, con 107 casos.

"Se concentra en el centro y hacia la zona sur, es que tenemos Estado de México, también en Puebla han incrementado, en la Ciudad de México, Veracruz ha aumentado.

"Entonces, creo que ya no es Estado de México nada más, hay que voltear a ver otros lugares", apuntó.

Tiene activada alertas en una cuenta de Google que le avisa de muertes violentas de mujeres, y en promedio, invierte hasta tres horas diarias en el mapa.

En cada caso, el usuario puede ver información como la edad de la víctima, el vínculo que tenía la mujer y el agresor, el estatus legal del homicida o cómo fue encontrado el cadáver.

Su proyecto se volvió viral desde que decidió publicarlo en Twitter, y a la fecha, el mapa tiene más de 67 mil visitas.