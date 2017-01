Aumento del día en Ciudad de México debido a ‘gasolinazo’: los esquites

El incremento a los combustibles ya le pegó a uno de los antojos más tradicionales de la Ciudad de México: los esquites.

Debido al gasolinazo, Rey David, elotero de la Delegación Benito Juárez, aumentó 5 pesos a cada una de las presentaciones de su producto.

"Le subí 5 pesos nada más por vaso. Del transporte de carga me cobraban 80 pesos y me lo subieron a 110. La mayonesa me la subieron 15 pesos de jalón y ya me avisaron que me van a subir el plástico", contó.

"Todo lo van a subir. Entonces dije: 'para sostener esto hay que subirle'".

Reprochó que en la Central de Abasto encontró un alza en el grano y en el epazote, así como en el gas LP.

"El gas lo compraba en 144 pesos, un tanque de 10 kilos y ahorita, lo estoy agarrando en 155. A todo le subieron, al grano le subieron 10 pesos; el epazote, por 5 pesos me daban un bonche, ahora sólo la mitad", lamentó.