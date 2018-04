AMLO: "No me mancharé de corrupción como Peña Nieto"

El candidato favorito a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se manchará de corrupción como lo ha hecho el actual mandatario Enrique Peña Nieto.

"No voy a pasar al historia como Vicente Fox, traidor a la democracia. No voy a pasar a la historia como Felipe Calderón que se robó la presidencia y convirtió al país en un cementerio. No voy a mancharme de corrupción como Enrique Peña Nieto", expresó AMLO, quien lidera con amplia ventaja todas las encuestas.

"No quiero pasar a la historia como Santa Anna, que entregó más de la mitad del territorio del país (a EEUU). No voy a pasar a la historia como Porfirio Díaz. No voy a pasar a la historia como Carlos Salinas, el padre de la desigualdad moderna y el responsable de la actual tragedia nacional", mencionó AMLO en un mitin en León, Guanajuato.

Peña Nieto y varios integrantes de su gabiete han sido manchados con escándalos de corrupción, además de tener al país con los peores índices de inseguridad en la época reciente.

El candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' pidió a sus seguidores tener confianza de que va a cumplir todos sus compromisos.

"Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, no voy a fallarles; voy a cumplir todos los compromisos. No se van a decepcionar, se los garantizo. Voy a pasar a la historia como un buen presidente", comentó López Obrador.

En otro tema, insistió en que eliminar· la reforma educativa, propuesta que -dijo- le copiaron quienes votaron a favor de la misma.

"Vamos a cumplir el compromiso, llegando, llegando, pronto muy pronto se va a cancelar la mal llamada reforma educativa", dijo el candidato presidencial.

"Y ahora no suena tan fuerte porque ya hasta nos están copiando, ya hasta los que aprobaron la reforma educativa están diciendo que la van a revisar, no cabe duda de que se va avanzando", agregó.

López Obrador busca, por tercera ocasión, la presidencia de México.