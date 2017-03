Advierten que muro costaría prestigio a empresas mexicanas que participen

A unas horas de que el Gobierno de los Estados Unidos lanzó la licitación para la construcción de dos muros fronterizos y donde participan al menos unas 700 empresas internacionales, el Secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, advirtió a las empresas mexicanas que busquen participar que el costo social puede ser alto.

Al concluir un evento -no oficial- en Nuevo León, Idelfonso Guajardo señaló que las empresas mexicanas deben ser responsables de su prestigio y de lo que puede costarles al participar en un proyecto de ese tipo.

"Cualquier empresa que valore su imagen, prestigio y marca cuidará su equilibrio entre lo que representa estar en buena estima entre los mexicanos o ser constructor de un muro que todos los mexicanos consideramos que no es la mejor manera de construir relaciones", advirtió.

¿Entonces es reprobable esta actitud de las empresas?, se le cuestionó.

"Acabo de decir exactamente lo que quise decir", respondió.

"Cada empresa deberá ser responsable y cuidar su marca frente a los mexicanos".

Luego de un retraso de más de una semana, las bases de licitación de la pared están contenidas en dos diferentes documentos de 132 páginas cada uno publicados por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos: la HSBP1017R0022 (de concreto) y la número HSBP1017R0023 (de otros materiales).

Ante ello, Guajardo, quien participó en un "Café Político" en el Casino Monterrey y donde habló de política económica nacional e internacional, señaló que el muro no es la solución para dotar de seguridad al país gobernado por Donald Trump.

"El muro, sin duda, no es la mejor forma de generar la seguridad en la frontera, es una decisión que ellos toman con sus propios recursos en su propio territorio, sin duda no compartimos esa decisión", comentó el funcionario federal al culminar el evento.

"Creo que una de las cosas que más ha agraviado a los mexicanos justamente ha sido el proyecto de la construcción de este muro".

Grupo REFORMA publicó este sábado que el muro fronterizo, según las licitaciones, debe verse imponente, ser infranqueable e impedir túneles al menos a 2 metros de profundidad.

"La cara norte del muro (la que da hacia Estados Unidos)", exige la licitación, "debe ser agradable estéticamente en color, textura antiescaladas, etc., para ser consistente con el ambiente general que lo rodea", pide la licitación.

En su cara sur, en cambio, debe ser imposible de escalar y resistir intentos de demolición por al menos una hora, incluso, usando un soplete.

Debajo de los 3.7 metros es deseable que resista ataques que impidan que se le hagan hoyos de más de 30 centímetros de diámetro, detalla.

"El diseño del muro debe ser físicamente de una altura imponente", dice el documento de licitación que contempla hasta 300 millones de dólares para diversos prototipos.

Apunta a una altura ideal de 9.1 metros, pero sin mencionar longitudes ni sitios exactos de construcción, los participantes deberán presentar propuestas conceptuales antes del 29 de marzo.

Hasta los primeros minutos de hoy, más de 700 empresas se habían registrado para recibir las bases de la licitación, que obliga que las firmas participantes tengan oficina en Estados Unidos y utilicen materiales de construcción de su país.

Al menos 60 empresas hispanas estarían interesadas en participar en dicho concurso, esto pese a las críticas que ha recibido el proyecto por parte de la comunidad latina.

Algunas cementeras mexicanas como Cemex y Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) estarían dispuestas a cotizar material para empresas, aunque han descartado su participación directa porque no es su ramo.

Sin embargo a opinión de la Secretaría de Economía, esto podría costarles una buena imagen y prestigio en sus marcas.

Y lo apapachan en café político priista

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México no es un problema para Estados Unidos sino una solución en materia económica.

Al participar en el "Café Político", organizado por el PRI de Nuevo León, Guajardo fue arropado por más de 200 militantes que acudieron al Casino Monterrey.

En el evento, al que no asistió el dirigente del partido, César Cavazos, estuvo encabezado por el ex Gobernador Sócrates Rizzo; el Alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos y por Diputados locales, federales además de ex funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Durante 45 minutos, Guajardo hizo un análisis sobre la formación y actualidad política.

En él, el funcionario federal habló sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y los retos que enfrentarán al buscar las mejores condiciones para el país.

"Básicamente lo importante es entender que en este tratado durante más de 20 años hemos ganado los tres países", aseguró.

"Es importante que México diversifique su fuente de oferta de productos para poder tener alternativas".

"Hoy por hoy", agregó, "somos los principales compradores de los productos agropecuarios más importantes para los Estados Unidos".

En una segunda serie, Guajardo respondió preguntas de los asistentes donde invirtió más de 22 minutos para aclarar dudas, sobre la negociación con Estados Unidos en materia económica.

"Lo que queremos es fortalecer el acuerdo y no regresar a un esquema arancelario... no debemos ir hacia atrás sino ir hacia adelante, ese es el objetivo y esperamos que ese sea el posicionamientos de nuestros socios".

Durante el evento el funcionario federal bromeó con los asistentes sobre la política nacional y estatal.

También reconoció a Rogelio Montemayor, Francisco Valdez Treviño y Sócrates Rizzo como los tres mejores jefes que ha tenido en sus 35 años de carrera.

Y aunque evadió hablar de aspiraciones políticas, hizo un breve comentario.