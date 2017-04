Admite ‘El Bronco’ amistad con Fiscal ligado a narco

El Gobernador Jaime Rodríguez reconoció ayer tener amistad con Édgar Veytia Cambero, Fiscal de Nayarit acusado en Estados Unidos de narcotráfico a gran escala.

No obstante, dijo no saber nada de lo que denominó como "sus malas acciones".

En entrevista, "El Bronco" aseguró que él sabe de los buenos resultados que Veytia ha dado en su Estado, y rechazó versiones de que en algún momento consideró darle un cargo en el Estado.

"Édgar es mi amigo, es una gente que yo conozco", dijo al ser cuestionado sobre su relación con el Fiscal nayarita, que fue recluido el miércoles por autoridades estadounidenses.

"Nunca negaré a un amigo mío en desgracia", añadió el Gobernador.

"Puedo hablar de sus buenas acciones, no de sus malas acciones. No sé, no estoy seguro de eso.

"Sé que podrá él demostrar su inocencia, en eso está trabajando", añadió.

"Yo no juzgaré a nadie, yo respeto la amistad de una persona, nunca le daré la cara a nadie en contra. No soy responsable de las malas acciones que alguien haga, pero tampoco lo quiero juzgar".

Rodríguez aseguró que su amistad con Veytia inició por su trabajo en la Fiscalía de Nayarit, y admitió que, incluso, le preguntó cómo le estaba haciendo para bajar los índices delictivos en esa entidad.

"Él dio un buen ejemplo de seguridad en Nayarit, está en primer lugar de seguridad del País, y eso hay que reconocérselo", apuntó.

"Lo que yo siempre tuve con él fue preguntarle cómo le estaban haciendo en Nayarit, es más, a la misma Federación les dije que preguntaran cómo".