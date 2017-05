Acusan al Gobierno federal de haber sido omiso y negligente ante las agresiones contra periodistas en México

Las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión cruzaron reclamos por la impunidad que prevalece en la resolución de los casos de homicidios de periodistas.

Tras el asesinato del sinaloense Javier Valdez el lunes pasado en Culiacán, la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento para exigir que los Gobiernos federal, estatal y municipal ejerzan a cabalidad sus funciones para dar garantías a los periodistas.

"La Mesa Directiva de la Comisión Permanente refrenda su compromiso con el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa, y demanda del Gobierno federal y de las autoridades competentes la instrumentación de acciones que brinden certeza para el ejercicio de la función periodística, exigiendo a las autoridades el esclarecimiento de los hechos para fincar las responsabilidades y castigar a los culpables", dijo el senador Pablo Escudero.

Con dicho posicionamiento, se ignoró la petición del PAN, PRD, Morena y PT de llamar a comparecer al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Procurador, Raúl Cervantes, para que respondan por la nula respuesta gubernamental en la detención de responsables.

La Oposición acusó al Gobierno federal de haber sido omiso y negligente para atender las agresiones contra periodistas.

En tanto, el PRI y PVEM advirtieron que los gobernadores deben tener mayor voluntad política para proteger a los comunicadores e investigar los ataques.

Legisladores de esos partidos afirmaron que la propuesta de fortalecer la fiscalía de protección a periodistas y su presupuesto son acciones correctas del Ejecutivo para enfrentar los ataques.

"La retórica y demagogia no levantará a Javier de la tumba, no vengan a decir que les duele si nada más van a criticar, es una situación que no abona a la seguridad", expresó a la defensiva Diva Hadamira Gastélum, senadora del PRI por Sinaloa.

Lía Limón, diputada del PVEM, dijo que era tiempo de que los gobernadores se hagan cargo también del problema, porque en sólo seis entidades existen estructuras similares para la atención y protección de los periodistas.

Clemente Castañeda, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, advirtió que hasta ahora el Presidente Enrique Peña Nieto reconoce la crisis sobre la violencia contra los comunicadores.

"El único camino es combatir la corrupción y la impunidad. La situación, aunque hoy mismo lo negara el Presidente, es de un estado de violencia y terror, un estado de impunidad y un estado sin justicia. Y aún así sigue sin entenderse la indignación, la rabia y la tristeza de la gente", manifestó.

La senadora perredista Dolores Padierna acusó que las agresiones permanecen en la impunidad por la indiferencia del Gobierno.

"La vida de los comunicadores pudieron preservarse si la autoridad responsable investigara el contexto de violencia e inseguridad en que ejerce su labor los comunicadores.

"Si se investigaran las amenazas y actos de intimidación previos a algunas de las víctimas y si se realizara la investigación diligente y afectiva para detener violencia", indicó.

Padierna señaló que las autoridades ministeriales son cómplices por no dar resultados.

El diputado de Morena Vidal Llerenes resaltó que la situación de los periodistas es reflejo de la inseguridad del País y de la crisis de derechos humanos.

Además, dijo, da cuenta de mecanismos que no han funcionado.

La senadora panista Rosa Díaz Lizama coincidió en que es obligación de Osorio Chong y Cervantes presentarse ante el Congreso para hablar sobre las acciones realizadas a la fecha y responder por la falta de resultados.

David Monreal, senador del PT, condenó que una vez más el Estado mexicano haya fallado en garantizar el derecho a la vida.

"El asesinato de Javier Valdez significa la muerte de la verdad", expresó.

Dijo que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión requiere de recursos humanos, materiales y logísticos para llevar a cabo investigación.