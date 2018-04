Peña Nieto reconoce a 'Chicharito' Hernández y al magnate Carlos Slim

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció este viernes la labor del delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández y del multimillonario Carlos Slim, a quienes distinguió con el Premio Nacional de Deportes 2017.

"No está aquí 'el Chicharito', pero siendo el fútbol el deporte que mayor afición tiene en México y el mundo, sin duda nos llena de orgullo, alegría, emoción y pasión cada vez que lo vemos anotar goles a favor de México", dijo Peña Nieto durante la entrega del galardón en la residencia presidencial de Los Pinos.

El mandatario aprovechó para desearle éxito al delantero del West Ham inglés en su participación en la Copa del Mundo Rusia 2018.

Hernández se acreditó el galardón en deporte profesional y en su representación asistió su abuelo, el exjugador Tomás Balcázar, mundialista en Suiza 1954.

"Me parece que las palabras del Presidente no las merecemos, vamos a festejarlo cuando regresemos de Rusia, si es que las cosas nos ruedan bien. Estoy súper orgulloso, se me salieron las lágrimas de tanta emoción", dijo Balcázar, de 87 años.

El abuelo de 'Chicharito' contó que el delantero quería recibir el premio personalmente, pero no podía estar en México debido a que le quedan tres partidos por jugar en la Premier League.

Junto con Hernández fueron premiadas en deporte no profesional la clavadista de altura Adriana Jiménez y la esgrimista Natalia Botello, encargada de dar el discurso a nombre de los galardonados.

El multimillonario Slim fue distinguido por fomento e impulso a la práctica deportiva.

En el acto destacó la presencia del luchador profesional "El Hijo del Santo", quien recibió un premio en representación de su padre "El Santo".

También fueron reconocidos con el mérito deportivo el luchador Daniel Aceves, bronce en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984, y el nadador Felipe Muñoz, oro en México 68.