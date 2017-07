Ochoa dice que prefirió seguir en Europa que regresar a México por dinero

El mexicano Guillermo Ochoa, quien está semana fue fichado por el Standard de Lieja de Bélgica, dijo que decidió permanecer en Europa para concretar su sueño de jugar la Champions League que regresar a México donde podía ganar más dinero.

Ochoa, de 32 años, ofreció este viernes su primera conferencia de prensa con su nuevo equipo, el cuarto en el Viejo Continente tras su paso por el Ajaccio francés y el Málaga y el Granada españoles.

"Pude haber regresado a México donde pude ganar más dinero, pero preferí el sueño que el dinero. Quiero jugar Champions League", declaró Ochoa ante los medios de Bélgica.

"Estoy muy feliz que un club como el Standard, importante y grande en Bélgica, me dé la opción de continuar mi carrera en Europa y tener la posibilidad de poder pelear por algo", añadió.

El portero, quien jugó con la selección mexicana en la reciente Copa Confederaciones Rusia 2017, aseguró que en su carrera ha perseguido sus sueños y tomado sus decisiones sin hacer caso de los comentarios de la gente.

"Nunca me he fijado en lo que diga la gente. Siempre he buscado hacer mi carrera bajo mis deseos y mis decisiones y estoy muy contento con la trayectoria que llevo en Europa", explicó.

Comentó que "la gente en México cree que es fácil estar en Europa y no es así y menos como portero".