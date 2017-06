Súper cartero “le da la vuelta al mundo 40 veces” sin chocar

No tiene capa, antifaz o batimóvil, pero desde el primer día que Ralph Ortiz empezó a trabajar para el Servicio Postal de Estados Unidos como cartero, su misión principal fue servir a sus clientes y “manejar de forma súper cuidadosa”.

Más de 35 años después, el cartero residente de la ciudad de Montebello, como todo héroe, recibió un reconcocimiento y en su caso es por haber manejado un total de un millón de millas sin haber tenido un solo accidente.

El reconocimiento llega del National Safety Council “Million Mile Club”.

“Me siento muy emocionado. No todos los días un cartero es honrado por manejar bien. Y es que el trabajo no solo es entregar paquetes sino respetar todas las reglas que te imponen tus jefes”, dice el señor de ahora 61 años de edad.

Según Ortiz, el primer día que inició su carrera, su meta no era ganarse el respeto de la comunidad sino ser responsable con el vehículo de la compañía y llegar a su hogar sano y salvo para disfrutar a la familia.

Para poner su trabajo en contexto, Ortiz ha manejado el equivalente de 40 veces alrededor de la Tierra sin haber salido de la misma ciudad y sin tener siquiera un rasguño en su auto, señala el Safety Council, una organización sin fines de lucro cuya meta es eliminar las muertes en el trabajo y en las carreteras.

“Como conductor de todo el día, tus ojos deben estar en la carretera y listos para evadir niños que de pronto salen corriendo de sus patios tras las pelotas, autos que de pronto salen de sus garajes, perros corriendo en la calle y, sobre todo, gente que va en la carretera con el celular en la mano o los audífonos puestos, porque ellos van totalmente distraídos”, dice Ortiz.

Cuandose se le pregunta a Ortiz si ya piensa retirarse, su respuesta es la de todo un héroe: “La comunidad necesita mis servicios. No pienso irme hasta que un equipo de especialistas del corazón y la vista me digan que ya no puedo seguir manejando”.

“Me gusta el trabajo porque ando en la calle, no hay nadie a mi alrededor que me supervise y tengo la oportunidad de conocer a mucha gente”, agrega con su placa en la mano.