"¿Qué hago con este dolor?", más personas se quitan la vida que las que mueren por asesinatos

“Si la persona que nos llama tiene un plan, un objeto o han identificado un lugar para llevar acabo ese plan (posesión de arma de fuego, en lo alto de un edificio o puente, etc.) consideramos esa llamada como en crisis”, indicó Guerra, supervisor de una de las líneas de prevención de suicidio en California .

“Cambios en el comportamiento o la presencia de comportamientos nuevos que la persona no exhibía y que se relacionan con algún evento doloroso, pérdida o cambio en su vida (divorcio, pérdida de empleo, etc…) son factores que deben considerarse ‘banderas rojas’ ”, agregó el experto.

“Condiciones como depresión, ansiedad y problemas de sustancias, especialmente cuando no se descubren o abordan a tiempo, aumentan el riesgo de suicidio,” señala el Dr. Ricardo Guerra, supervisor para el Centro de Recursos para la Prevención del Suicidio (SPRC)

No hay una causa especifica que ocasionan las ideas suicidas o la condición del suicidio. Usualmente se desarrollan cuando varios factores se suman y causan un estado psicológico que impide que una persona, que está viviendo una combinación de emociones estresantes, pueda razonar adecuadamente para encontrar una solución apropiada.

Debido a la falta de acceso médico entre los hispanos, las personas que mueren por suicidio con frecuencia experimentaron depresión no diagnosticada, fueron sub-diagnosticados, o simplemente no recibieron tratamiento.

Cabe señalar que la mayoría de las personas que sufren de un trastorno mental no mueren por suicidio. Sin embargo, del total de personas que lograron suicidarse, más del 90 por ciento tenía un trastorno mental diagnosticable.

A este factor se suma el hecho de que los pacientes que no hablan inglés son evaluados de manera diferente cuando reciben asistencia a través de un intérprete. Otro factor determinantes es que, con mayor frecuencia, los hispanos suelen ser sub-diagnosticados o mal diagnosticados en relación a otros grupos étnicos.

Otro aspecto relevante es el estigma que surge ante la falta de educación sobre el tema, es decir, sentirse psicológicamente diferente no significa estar loco.

“Esto es un efecto psicológico inter-generacional. Las jóvenes –especialmente las hijas de inmigrantes - enfrentan un choque de expectativas culturales que otras jóvenes no tienen”, señala Luis García, doctor especializado en el efecto que juega el aspecto cultural en la psicología.

Cuando una persona llama a este tipo de centros, los especialistas hace todo lo posible para que no cuelguen y se aseguran de canalizarlos a los recursos necesarios. Otro paso vital es identificar a un ser querido que pueda cerciorarse de que esa persona no estará sola y pueda, posiblemente, llevar acabo el suicidio.

Rigoberto Estrada, decidió llamar a uno de estos centros cuando terminó de escribir la carta de despedida a sus padres, quienes descubrieron las intenciones suicidas de su hijo hasta el momento que el centro los contactó una noche de julio de 2015.

“Sentía que era la única solución. No podía encontrar otra salida”, dijo Rigoberto. “Me daba vergüenza comentarle a alguien como me sentía, pero eso noche alguien me escuchó, y aquí estoy.”

"¿Qué hago con este dolor?", más personas se quitan la vida que las que mueren por asesinatos Guadalupe, lee un poema luego de perder a dos hermanos por sucidió, algo que que nunca creyó que viviría. Guadalupe, lee un poema luego de perder a dos hermanos por sucidió, algo que que nunca creyó que viviría.

Los padres de Rigoberto también han recibido consejería y los recursos necesarios para que en familia puedan enfrentar los desafíos emocionales y mentales que su hijo experimenta.

Es muy común que una persona que piensa suicidarse llame una vez en busca de apoyo emocional, en otras ocasiones, marcan a la línea telefónica en busca de la seguridad y confianza que encuentran en las personas entrenadas en este tipo de crisis emocionales.

Aunque muchas personas que contemplan el suicidio no llaman a los centros de prevención, las personas que consideran el suicidio usualmente buscan ayuda. Datos de la Asociación Americana de Suicidología indican que 64 por ciento de las personas que intentan suicidarse visitan a un médico un mes antes de intentarlo y el 38 por ciento la semana anterior a un posible incidente.

Muere un familiar, nace una activista

Los suicidios que le arrebataron la vida a sus hermanos ocasionaron que Guadalupe se involucrara más en actividades comunitarias para ayudar a que la información llegue a tiempo a las familias con seres queridos con ideas suicidas.

“Los primeros efectos del suicidio en los familiares sobrevivientes son dolor, coraje y culpa”, indica el Dr. Luis García, vice-presidente del área de Calidad y Desarrollo Cultural de Pacific Clinics.

“Sin embargo, ya que procesan la perdida física del ser querido, uno o varios de los sobrevivientes se convierten en activistas sociales para hablar precisamente del suicidio”, afirma el experto.

El pasado 19 de noviembre, Guadalupe se sumó el evento organizado por la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio donde decenas de familias que perdieron a un ser querido por un suicidio se reunieron para compartir experiencias.

La misión y visión de la fundación es que con eventos como estos se reduzca la tasa de suicidios en un 20 por ciento para el año 2025.

“Si mi testimonio y la información que ofrezca pueden prevenir que el hermano o la hermana de una familia se quite la vida, me llena de vida poder seguir haciéndolo”, Guadalupe

Durante la reunión Guadalupe habló del tema con una seguridad y pasión que nunca imaginó tener.

“Si mi testimonio y la información que ofrezca pueden prevenir que el hermano o la hermana de una familia se quite la vida, me llena de vida poder seguir haciéndolo”, expresó.

La experiencia de ayuda mutua le refrescó el alma, tanto que, para el próximo evento de concientización de salud menta ha planeado llevar puesta una playera pintada con el nombre y los rostros de sus hermanos.

“Mis hermanos ya no tienen voz para prevenir el suicidio”, dice con entusiasmo Guadalupe mientras acomoda la foto de su hermano Danny sobre el mueble de su sala, “pero cuando su voz murió, la mía nació para luchar contra esta condición”.

Los servicios que ofrece el número nacional para la prevención de suicidios son gratuitos, en español, confidenciales y operan las 24 horas del día, todos los días del año. Si usted o alguien de su familia experimenta pensamientos suicidas marque al: 1-800-628-9454

El autor Julio Cesar Ortiz es reportero especializado en salud mental para Noticias Univision 34 en Los Angeles asi como Psicoterapeuta que conduce el Segmento Quincenal "Una Mente, Una Vida". Twitter:@JulioCOrtiz34