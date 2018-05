Pasó de ‘homeless’ a crear una revista con más de 48,000 seguidores en Facebook

La carrera periodística que desarrolló en Guatemala solo fue un eslabón en el camino, porque Giovanni Bautista antes de formular su exitoso proyecto tuvo que pasar desamparado en el centro de Los Ángeles y laborar en varios restaurantes como un inmigrante promedio, experiencias que ahora valen oro.

A simple vista, explica el fundador de la revista “La Voz del Inmigrante”, pareciera que el camino fue franqueable, pero alcanzar cerca de 50,000 seguidores en la plataforma digital que tiene en Facebook, ha sido el resultado de un rústico sendero en el que sigue avanzando con pujanza y aplomo.

“Las crisis nos vuelven creativos, en los momentos de mayor problema surgen las ideas; las crisis te botan o ves como salís de ahí”, apuntaló Bautista, al realizar una retrospectiva del recorrido de su revista que surgió como un blog en el 2011, enfocado en la comunidad chapina.

Giovanni Bautista muestra los ejemplares de su revista, cuya versión digital en Facebook supera los 48,000 seguidores. (Soudi Jiménez)

Este “esquipulteco de corazón”, porque su familia es de Esquipulas, llegó a Estados Unidos en el 2007, después de laborar en el periódico Prensa Libre y en el Parlamento Centroamericano, en donde se desempeñaba como oficial de comunicaciones, posición que le permitía llevar una vida holgada.

“Todo mundo me cuestionó porqué me venía”, relató, pero al mismo tiempo contesta que en su tierra natal, en donde obtuvo la licenciatura en Comunicaciones graduado de la Universidad Rafael Landívar en el 2006, las oportunidades le quedaban limitadas. “Ya no podía crecer profesionalmente”, señaló.

Ese giro en su vida, sin embargo, no resultó lo que soñaba. A pesar de las penurias que vivió al trabajar en varios restaurantes, al principio en la recepción y después como mesero, rememoró sin remordimiento que no se arrepiente, pero sí destaca que fue víctima de explotación.

“A tal punto que tienes que ayudar a limpiar el restaurante cada dos semanas y no te lo pagan extra”, evocó sobre sus peripecias vividas en Virginia, Kansas y Texas.

“Lo que me cuestionaba cuando estaba debajo de una refrigeradora o una estufa, es ¿qué estaba haciendo? Porque en Guatemala yo era el que iba a reservar los restaurantes para los eventos y aquí me tocaba ser empleado”, abundó en su testimonio.

En el 2008 se ubicó en Las Vegas, Nevada; y con el fin de vender su casa en Guatemala, visitó Los Ángeles para unos trámites; no obstante, cuando llegó a la empresa de transporte que lo llevaría de regreso a “la ciudad que nunca duerme”, se encontró con que no tenían cupo para él.

“Empecé a buscar un ‘shelter’”, aseguró al verse en el limbo. Como la ciudad le era desconocida, preguntando a uno y otro transeúnte que encontraba a su paso, caminó desde la estación del tren Union, frente a la Plaza Olvera, hasta llegar a Pershing Square.

El primer ejemplar impreso de la revista "La Voz del Inmigrante" salió en Los Ángeles en diciembre de 2014. (Soudi Jiménez)

“Tuve que hacer un esfuerzo para no perder el control”, recordó sobre esa tormentosa situación en la que se vio en el abandono. Esa noche durmió en un refugio para indigentes. “Me sirvieron de comer y por primera vez los desamparados no me dieron miedo”, indicó.

Parteaguas

En el 2010, una editora del periódico Prensa Libre lo contactó para cubrir la visita del entonces presidente guatemalteco Álvaro Colom a L.A., permitiéndole retomar su profesión; de forma paralela observó la necesidad de una plataforma informativa para la comunidad guatemalteca.

“Decidí empezar un blog [en el 2011] que después se convirtió en un sitio web, que funcionó así por tres años”, apuntó detallando que casi de forma simultánea incursionó en Facebook.

En diciembre de 2014, a la herramienta digital se sumó una versión impresa de “La Voz del Inmigrante”, la cual circula cada seis semanas de forma gratuita en el Sur de California. Por otro lado, la página en Facebook agarró vuelo, tanto que en el 2015 alcanzó 15,000 seguidores.

Al principio, el tema ancla fue el calendario de los consulados móviles de Guatemala, que incluso llegó a ubicarse entre los primeros lugares en el buscador de Google, sin pagarle un centavo a esa compañía.

También se incluyó perfiles de guatemaltecos o hijos de inmigrantes que han destacado en Estados Unidos; así como notas relacionadas a tradiciones y costumbres, conectando con la nostalgia y el amor a las raíces de esta comunidad sin importar la ubicación de los eventos dentro del suelo estadounidense.

“La gente te va llevando por lo que quiere leer; con la nostalgia por nuestra tierra la gente se conecta. Les mantengo unidos al país con los recuerdos y les doy voz de cómo es su vida en este país”, resumió Bautista sobre el trabajo que realiza.

En su revista, Giovanni Bautista le da voz a los guatemaltecos e hijos de inmigrantes que destacan en diferentes ámbitos en suelo estadounidense. (Soudi Jiménez)

El mayor impacto, no obstante, ha venido de la producción de videos, tanto que algunos se han vuelto virales. Eso ha repercutido en que al momento de escribir esta nota cuentan con 48,731 seguidores.

Sin hacer alarde de grandeza, Bautista se limita a señalar que “la manera en que podría considerar exitosa la revista es que ha hecho que otros volteen a ver a la comunidad guatemalteca”.

A su criterio, el camino tortuoso que atravesó, tanto en los restaurantes como haber sufrido en carne propia el desamparo, le han servido para tener empatía con sus connacionales, porque “esas experiencias te permiten plasmar las historias de mejor manera y conectar con el público”, concluyó.

EL DATO

La Voz del Inmigrante

Sitio web: Lavozinmigrante.com

https://www.facebook.com/vozinmigrante/

Instagram: @vozinmigrante_revista