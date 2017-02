El segundo domingo de cada mes, las personas se reúnen en la Calle Primera, entre las calles Indiana y Alma, para disfrutar del arte, la música y la gastronomía, mientras recorren el Paseo de Arte en el Este de Los Ángeles (East LA Art Walk).

El Paseo de Arte es un evento al aire libre que abarca toda la 'manzana' en las aceras a ambos lados de la Primera. Los artistas y vendedores dan la bienvenida a los visitantes que recorren el lugar a lo largo de la tarde y primeras horas de la noche. Los músicos que forman parte de este evento ―como Borderline Promises, un dúo local de rock alternativo, y Kamini Natarajan, artista de música clásica hindú― llevarán a cabo sus presentaciones en vivo en un pequeño escenario improvisado y decorado con vibrantes colores frente a Quetzal Boutique.

El Paseo de Arte del Este de Los Ángeles destaca el valor de lo artesanal por encima del resto, señalan los artistas, a diferencia de otros paseos de arte que se llevan a cabo en el centro de las ciudades de Los Ángeles, Montebello y Pomona.

“Es muy agradable y distendido”, señala el artista Ariel Torres, de 34 años, de Montebello. “En el centro de Los Ángeles es como un área de combate”.

Sentido de comunidad

Diana Cabral, de 44 años y artista del Valle de San Fernando, coincide con esta afirmación. “Realmente se percibe un gran sentido de comunidad, lo que genera una conexión interesante con esta zona”.

Se pueden apreciar varios tipos de arte, entre ellos joyas artesanales, pinturas y dibujos originales, vestimenta y accesorios. Los visitantes pueden encontrar desde grabados por $5 dólares de discos de vinilo reciclados con la imagen de Michael Jackson o Prince pintada sobre ellos, a accesorios artesanales de cobre y piedras preciosas por más de $100 dólares.

Un artista local vende su obra en el Paseo de Arte del Este de LA. Foto de Ernesto Orozco.

“Es una manera de retribuir a nuestros artistas locales y de enseñarles a las generaciones más jóvenes sobre la cultura de nuestros antecesores”, afirma Maribel Lomeli, residente de Boyle Heights que visitó recientemente del Paseo del Arte, que comienza en el límite entre Boyle Heights y el Este de Los Ángeles y se extiende hacia el este.

Los propietarios de negocios locales ubicados a lo largo de la Calle Primera comenzaron a organizar el Paseo de Arte como forma de atraer a posibles clientes a visitar sus tiendas, según Ketzal Itzcōhuātl, propietario de Quetzal Boutique, que en septiembre 2014 lanzó el Paseo de Arte con el objetivo de reunir a los artistas y músicos para que compartieran sus talentos. Itzcōhuātl consideraba que sería de gran beneficio para todos los comerciantes.

“El Paso de Arte es un proyecto de revitalización y embellecimiento, aunque también es un proyecto educativo, ya que considero que el arte realmente educa y abre la mente a otras posibilidades”, señala Itzcōhuātl.

Algunos artistas describen la conexión especial entre su obra, la herencia y raíces culturales.

Arte sagrado

Victor Escareño, de 30 años, nacido en Jalisco, México y criado en el estado mexicano de Nayarit, vende arte Wixárika, también conocida como arte Huichol, un tipo de arte que lleva el nombre de grupos indígenas de estas regiones, así como también piezas de otros grupos como los Cora, Mexicaneros y Tepehuanos, también pertenecientes a las regiones de Nayarit, Durango y Jalisco.

“Vendo piezas de arte para enseñar a las personas y compartir [con ellos] el significado de los objetos, porque se trata de arte sagrado”, afirma Escareño, refiriéndose a sus coloridas joyas, donde cada color tiene un significado cultural. Por ejemplo, el azul representa el sur, el Océano Pacífico, el agua, la lluvia y la feminidad, según el Centro Huichol para la Supervivencia Cultural.

El paseo de arte está abierto a todos, tanto artistas locales como de otras zonas. Itzcōhuātl acepta contribuciones y se encarga de los costos no cubiertos, además de donar su propio tiempo para garantizar su continuidad. Su único requisito es que los artículos a la venta sea piezas originales de arte.

A muchos visitantes, como Ana Magaña ―de 21 años y residente de Hawthorne que visitó por primera vez el paseo en octubre― les gustó la conexión entre lo que se ofrece y las artes y artesanías tradicionales latinas. Magaña destacó algunos diseños que se usan en su familia que fueron convertidos en algo original, como un sombrero con flores bordadas.

Para algunos de los artistas, el Paso de Arte es una fuente importante de ingresos, como en el caso de Torres, que dejó varios trabajos a tiempo completo para dedicarse a la pintura con acuarelas y acrílicos.

“Trabajé en un banco, fui vendedor de seguros, todos trabajos profesionales”, dice. “Pero no era feliz. No era lo que me gustaba hacer. Me gustaba pintar. Me gustaba dibujar. Por eso, decidí correr el riesgo y dedicarme a mi pasión por el arte como forma de ganarme la vida”.

Paseo de Arte del Este de Los Ángeles

Cuándo: segundo domingo del mes, de 2 a 8 p.m.

Dónde: Calle Primera, entre South Indiana Street y South Alma Avenue

Transporte: tomar Línea Dorada de Metro hasta Indiana Station

Estacionamiento: en la calle

Próximo Paseo de Arte del Este de Los Ángeles es el domingo, 12 de febrero.

Nota publicada en el Pulso de Boyle Heights