Dramaturga dice que siempre ha luchado por darle voz a la mujer latina, pero todavía hay mucho sexismo y racismo en EEUU

Compartiendo tacos y aguas frescas con la comunidad que es su inspiración, la dramaturga Josefina López celebró hoy treinta años de arduo trabajo y de lucha constante por darle un lugar a los inmigrantes en el teatro y el cine estadounidense.

"Mi deseo siempre ha sido escribir para darle una voz a la mujer latina, a la mexicana, a la comunidad inmigrante, pero ha sido muy difícil, porque hay mucho racismo y sexismo. Hoy 30 años después lo estamos viendo", declaró a Efe Josefina López.

Considerada una de las más importantes dramaturgas chicanas, la escritora está celebrando tres décadas de haber concebido su primera obra "Simply María or The American Dream" (Simplemente María o el Sueño Americano).

López recordó que a sus 17 años estaba muy molesta por el machismo de su padre que no le permitía ir a la universidad por ser una mujer.

"Estaba tan enojada que comencé a escribir y escribir para defenderme, para decir que merecía una oportunidad, porque era una mujer inteligente", indicó.

Nacida en San Luis Potosí (México), en 1969, la dramaturga fue traída a Estados Unidos a los cinco años de edad donde vivió como indocumentada hasta que en 1987 se benefició de la amnistía, al igual que varios millones de inmigrantes.

La regulación de su estatus migratorio coincidió con la catarsis artística y el comienzo de una carrera prolífica, en la que ha mantenido como constante la lucha social.

Con decenas de obras de teatro y guiones de cine, López saltó a la escena nacional como autora de "Real Women Have Curves", un filme estrenado en 2002 y que le abrió camino en el mundillo a actrices como América Ferrera.

No obstante, comentó la autora, a pesar de este éxito las puertas seguían siendo difíciles de abrir.

"Siempre ha sido muy difícil, así que me ha tocado hacerlo todo a mi, producir mis obras, abrir un teatro y ahora hasta abrir un restaurante, Casa Fina", contó la dramaturga.

Para la artista hispana no ha sido fácil mantenerse a flote, y ahora las cosas se ponen aún más difíciles, indicó lágrimas en los ojos.

"Desde que Trump ganó he llorado mucho, no podía creer que a este país le estuviera pasando esto, pero decidí que no me voy a derrotar que vamos a seguir construyendo nuestra comunidad", aseveró.

También, la voluntad de seguir construyendo su comunidad de Boyle Heights, icono de la comunidad mexicana en Los Ángeles, es la que la impulsó a reabrir las puertas de un restaurante de comida mexicana que había cerrado en diciembre.

"No podemos permitir perder nuestros espacios", aseguró.

El local gastronómico está cerca del teatro Casa 0101, donde López impulsa a nuevos artistas hispanos con la idea de mantener el área como un lugar insignia de la comunidad chicana en Los Ángeles.

Ahora, como parte de la celebración de los 30 años de trayectoria, volverá a montar su primera obra de nuevo pero esta vez con jóvenes actores y directores que ella apoya.

"Vamos a mantenernos, vamos a demostrar que nuestra fuerza viene de estar unidos y de nuestro trabajo", concluyó.

El alcalde Eric Garcetti y el concejal José Huizar reconocieron los esfuerzos de la dramaturga que se ha convertido en uno de los orgullos artísticos de la ciudad.