Vestidos de policías agentes de ICE arrestan a otro inmigrante: la familia pide su liberación

De nueva cuenta, agentes del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE) vestidos de civiles e identificándose como policías detuvieron a un inmigrante indocumentado. Hoy, la familia de Carlos Ortiz, quien se encuentra recluido en un centro de detención, pide su liberación.

Hace unos días, varios agentes ICE arrestaron a un padre de familia afuera de la escuela de su hija, en Lincoln Heights, el incidente se repitió a tempranas horas del 9 de febrero, cuando los oficiales de ICE vestidos de civiles e identificándose como policías, detuvieron a Ortiz en su propio hogar. Según los agentes, estos estaban en busca de un individuo no identificado y terminaron arrestando a Ortiz en frente de su esposa y sus hijos.

“Nuestro padre nos fue arrebatado. No puedo regresar a la escuela mientras mi padre sufre en detención y corre el riesgo de ser enviado a su muerte a México”, dice Stephanie Ortiz, residente de Pasadena y quien actualmente es beneficiada por DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

"Mis padres me han demostrado coraje y ahora yo voy a mostrar valor para ellos. Espero que nuestros líderes electos locales también muestren el mismo coraje y tomen una posición con nuestra familia", agrega la joven.

Ana Luisa Ortiz, esposa del detenido, sostiene que no desea ver a su familia separada.

Ortiz narró que los agentes de emigración lo sacaron de su hogar y le dijeron que buscanban a un tal Rodrigo, luego lo compararon con una foto que traían.

"Le dijeron que si no era él [el sujeto que buscaban], lo soltarían en cuatro horas… pero eso no ha sucedido”, explicó la señora Ortiz, quien sostiene que no desea ver a su familia separada.

El Concejo Municipal de Pasadena actualmente está considerando una política local que asegurará que Pasadena no coopere voluntariamente en la aplicación federal de inmigración.

Hasta el momento, Carlos sigue bajo arresto en el centro de detención de inmigrantes de Adelanto.

Por su parte, una portavoz de ICE confirmó a Hoy que efectivamente, oficiales de esta agencia junto con un equipo de Operaciones de Fugitivos de Inmigración encontraron Ortiz en una residencia durante la búsqueda de otro extranjero criminal considerado como un riesgo para la seguridad pública debido a múltiples condenas anteriores por DUI. Sin embargo, la persona no fue encontrada.

“Los agentes se percataron de que Ortiz había sido deportado previamente en 1999 y desde entonces había regresado ilegalmente a Estados Unidos. El señor Ortiz fue detenido y permanece en custodia de ICE a la espera de su deportación”.

La declaración agrega que “los oficiales de deportación de ICE realizan operaciones de represión específicas cada día en lugares alrededor del país como parte de los esfuerzos de la agencia para proteger a la nación, mantener la seguridad pública y proteger la integridad de nuestras leyes de inmigración y controles fronterizos. Durante las operaciones de represión específicas, los oficiales de ICE encuentran frecuentemente sospechosos adicionales que pueden estar en Estados Unidos en violación de las leyes federales de inmigración. Esas personas serán evaluadas caso por caso y, cuando se de la ocasión, serán detenidas por ICE”.

Ortiz llegó hace 18 años a Estados Unidos y nunca ha tenido ningún problema con la ley, según su familia, que espera que pueda salir pronto del centro.

De igual forma, 28 de febrero el señor Rómulo Avelica González, fue arrestado después de dejar a su hija de 13 años en una escuela del norte de Los Ángeles.

Como en el caso de Carlos Ortiz. Avelica González también fue blanco de los agentes de ICE, que iban vestido de policías.

La familia ha obtenido una suspensión en su deportación en la Corte Tribuna del Noveno Circuito, donde el caso sigue, según el abogado de la familia, Peter Greyshock.