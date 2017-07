Venezolanos en Estados Unidos se dejan ver por la cifra de votos en LA, OC y SF

Más de 7 millones de venezolanos respaldaron la consulta popular que organizó la oposición en desafío al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, no solo los habitantes de ese país están en contra de la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por el mandatario, sino también los inmigrantes que radican en Estados Unidos.

La oposición venezolana realizó la acción, este domingo, después de que Maduro convocara el 1 de mayo a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de cambiar la Constitución del país, pero sin dejar que los ciudadanos aprobaran con anticipación esta convocatoria en un referéndum.

Estados Unidos fue el país con el mayor número de centros de votación, con un total de 143 en diferentes regiones: 28 en Florida y 16 en Texas, de acuerdo con la lista oficial distribuida por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Por su parte, España contó con 79 centros e Italia con 35; Colombia y México con 34 cada uno. En total, unos 690 mil electores sufragaron en el exterior.

Rigoberto Fernández, venezolano que radica en el condado de Orange desde hace 13 años, sostiene que el pueblo se ha dejado escuchar a través de la participación.

“Venezuela es un país muy rico en recursos y pobre en libertades. Tenemos a un presidente que quiere derrotar la democracia, y lo estamos viendo al no dejarnos votar sobre el cambio de la Constitución… No queremos más dictaduras”, sostiene Fernández.

Mirta Furget, miembro de la oposición y una de las organizadoras del voto en Los Ángeles, revela que en North Hollywood contaron con 1,153 votos y en L.A con 1,642, mientras en Irvine se obtuvo 982, en Bakersfield con 201 y San Diego con 860.

Por su parte, San Francisco obtuvo 2,367 votos y Tijuana 381.

Los venezolanos en North Hollywood, L.A. e Irvan llegan a votar en contra del gobierno de Maduro.

“Además de poder demostrar el éxodo de venezolanos tan impresionante en el extranjero, esta participación comprueba la cantidad de personas que están huyendo del régimen venezolano”, sostiene Furget.

“Otro factor importante, es que los ojos del mundo cada vez se abren más con lo que está sucediendo en Venezuela”, agregó.

Según la activista, para votar el único requisito fue mostrar la cédula del pasaporte.

“Los resultados le dan la validez a nivel internacional a la oposición, diciendo que somos la mayoría a pesar de no haber tenido campañas publicitarias o fondos de presupuesto para invertir… todo el dinero para realizar el voto fue de donaciones del mismo pueblo venezolano”, sostiene la activista.

El gobierno y el CNE, por su parte, no dan validez jurídica a la masiva consulta que llega después de más de tres meses de protestas y casi 100 muertos. Sin embargo, “para la oposición el acto es una victoria”.

Arminda Mestre, de 44 años de edad y residente de San Fernando, ejerció su voto.

“Fue importante para mi dejar saber mi descontento con el actual gobierno y dejarle saber a mi gente que de este lado estoy con ellos. El gobierno debe defender al pueblo e implementar la Constitución ya escrita, y no hacer lo que él quiere”, dice Mestre.

A juicio de esta votante, “la acción de ayer nos da la esperanza a muchos de que vamos a tener el control de Venezuela de nuevo si estamos unidos”.

Julio Borges, presidente del parlamento y portavoz de la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática, dijo ante la prensa que la acción del voto sostiene a gritos lo que la mayoría de los venezolanos quieren.

"Ojalá los gobernantes tengan la grandeza de entender el grito que dio Venezuela hoy. Lo dijo claramente: no queremos una Constituyente fraudulenta impuesta, no queremos ser Cuba, no queremos un país sin libertad”, sostuvo Borges.

Los votantes contestaron tres preguntas formuladas en la consulta: