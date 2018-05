Vendedores ambulantes se unen a la marcha del 1 de mayo con carritos y productos

Mientras miles de participantes de la marcha del 1 de mayo cargaban banderas o cartelones, cerca de 70 vendedores ambulantes se hicieron presentes en el evento bajo una escolta de carritos de hot dogs, refrescos o chicharrones.

Los vendedores son parte de una campaña para la legalización de la venta ambulante en Los Ángeles.

“Este país es de quien lo trabaja, y nosotros trabajamos por el pan de cada día sin hacerle daño a nadie. No por ser inmigrantes somos maleantes, como el presidente Donald Trump dice”, dijo Prudencia Lopez, quien vende comida en las calles.

Senador Kevin De Leon se une a los vendedores ambulantes.

“Llevo 30 años vendiendo en este país. He visto muchos maltratos de parte de la policía y las pandillas… No es justo que el gobierno federal no nos dé una oportunidad como inmigrantes, y que el gobierno local nos siga penalizando con multas. Estamos aquí para que la sociedad vea que existimos y tenemos necesidades”, agregó la guatemalteca.

Carla de Paz, directora organizadora de East LA Community Corporation, una de las organizaciones que lidera la campaña, sostuvo que esta marcha fue el momento exacto para que los vendedores salieran a la luz.

“Esta campaña empezó hace 10 años, con un grupo de vendedores en Boyle Heights que se opusieron a que las autoridades los multaran. Sin embargo, la campaña política para licencias empezó hace cinco años”, dijo De Paz.

A pesar de los esfuerzos, “no fue hasta hace dos semanas que el concejo votó para crear un sistema legal, y en 60 días el fiscal de la ciudad no dará los detalles para implementar una ley que le permita a muchos vender legalmente en las aceras”, dijo De Paz.

A juicio de la activista, los trabajadores se ganaron el derecho de una ley que les ayude para seguir manteniendo a sus familias.

“Esperamos que la mayoría de vendedores sea respaldado por la nueva ordenanza de Los Ángeles, pero aún existen muchos vendedores a nivel condado y estatal que son acosados por la policía y los agentes de inmigración. Debemos hacer públicos estos atropellos”, añadió.

Tan solo la ciudad de Los Ángeles cuenta con alrededor de 50 mil vendedores ambulantes, la mayoría de ellos sin documentos legales en el país, con su trabajo como el ingreso principal de sus hogares.

Georgina Luis, otra vendedora, fue parte de la escolta de vendedores que pudo presumir su carrito.

“Este trabajo no es fácil, enfrentamos las inclemencias del tiempo, los conductores desenfrenados, los charlatanes que piensan que es fácil quitarnos nuestro dinero y el miedo a la ‘migra’… Lo único que queremos es que nos legalice nuestro trabajo”, dijo Luis, quien lleva ocho años en el oficio.

“Yo soy el apoyo económico de mi familia. Muchos de nosotros traemos los ingresos principales a casa… No robamos tampoco”, dijo la oriunda de Oaxaca, México.

En febrero, el senador Ricardo Lara, D-Bell Gardens, presentó una legislación que prohibiría que la venta ambulante sea un crimen en todo el estado. La ley permitirá a los gobiernos locales regular la venta ambulante a través de la creación de un proceso de permisos.