USC ofrece programa de asistente dental a jóvenes de bajos recursos de L.A.

Un programa de la Universidad del Sur de California (USC), permite que los estudiantes de preparatoria de bajos recursos del este y sur de Los Ángeles, estudien cursos gratuitos para convertirse en radiólogos y asistentes de dentista.

Rosalinda Larios, residente en este vecindario del sur de L.A. conocido por las balaceras y los elevadosíndices de delincuencia, tomó los cursos que ahora le permiten obtener un empleo en el rubro y poder pagar sus gastos universitarios.

“Cuanto tenía 15 años yo quería ser veterinaria. Me había fijado como meta asistir a clases en la universidad para completar mis estudios, y fue entonces cuando una consejera me dijo que USC estaba ofreciendo los cursos gratis que pagaban mis uniformes, libros y equipo de práctica", dice Larios, de 18 años.

Rosalina presume su diploma junto con una amiga.

“Admito que al principio no me gustaba la idea, pero mi mamá me advirtió que estábamos limitados en dinero y tal vez no podría pagar mi universidad. Entonces decidí tomar el programa y terminé apasionada por esta profesión”, sostiene la estudiante.

Poco después de graduarse, Larios se convirtió en asistente y ahora buscar graduarse como dentista.

USC Concurrent Enrollment Dental Assistant Certificate Program comenzó en el otoño del 2015, y hasta la fecha unos 150 estudiantes se han graduado de los cursos, dice Pablo Escobar, asistente del programa diseñado para estudiantes de bajos ingresos y de primera generación inmigrante.

Los estudiantes deben completar 180 horas de clases en 15 semanas, en los planteles de USC y West Los Angeles Community College. Al completar el programa reciben certificados en radiología y control de infección, lo que los califica para trabajar como asistentes en oficinas dentales.

Adolescentes de bajos recursos reciben los diplomas que los acreditan para trabajar.

“Nuestros alumnos también deben cumplir una pasantía pagada, en alguna oficina dental participante en el área de Los Ángeles, todo esto para asegurarnos de que reciben el mejor entrenamiento, para que después puedan colocarse en un empleo”, dice Escobar.

“A medida que los costos universitarios continúan aumentando, y los estudiantes luchan por encontrar trabajo, el empleo se convierte en una necesidad, especialmente si eres de bajos recursos. Este programa te posiciona en un buen empleo y te encamina a las diferentes carreras que probablemente muchos no conocen”, agrega Escobar.

Los graduados del programa, quienes son provenientes de comunidades como Boyle Heights, South Gate, el este y sur de L.A., están calificados para cualquier posición de nivel de entrada de asistente dental o pueden tomar clases adicionales para el examen estatal.

Por su parte, Larios asegura que estos cursos le cambiaron la vida.

“Viniendo de un vecindario y de una familia humilde, no iba a ser fácil para mi poder encontrar un buen empleo que pudiera ayudarme a pagar mis clases universitarias. Esta oportunidad fue una bendición que me está cambiando mi futuro”, dice la estudiante.

En total, USC trabaja con 13 escuelas preparatorias del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) para alentar a los estudiantes a formar parte del programa.

Entre las escuelas participantes se encuentran Lincoln High School, Wilson High School, Foshay Learning Center y Manual Arts High School.

Para más información sobre cómo ser parte del programa, llamar a Theda Douglas, primera vicepresidenta asociada de programas y colaboración gubernamental de USC al teléfono: 213.821.2746.