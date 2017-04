A Drian Juárez nunca le cruzó por la mente convertirse en activista para la comunidad transgénero hasta que literalmente una bala le cruzó por el ojo derecho.

El crimen de odio sucedió en el 2005, recuerda la oriunda de Oaxaca, México como si fuera ayer.

La joven transgénero que en aquel entonces tenía 31 años de edad asistía a una fiesta de Halloween en San Francisco para la comunidad gay, lésbica, transgénero, bisexual y queer (LGBT).

Al entrar al baño de mujeres, “una mujer me disparó en la cara con una pistola de balines”. Drian recuerda haber sido transportada a un hospital de emergencia y recibir la noticia de que la bala había dañado de forma irreparable sus nervios ópticos.

“Resulté perdiendo el ojo derecho”, dice Drian, quien ahora usa un ojo de vidrio. Con el incidente fresco en la memoria, la inmigrante entró en depresión por algunos meses. Sin embargo, “ese accidente me despertó a otra vida”.

Una bala en el ojo convierte a latina en voz para la comunidad transgénero Cortesía La activista también ha ofrecido pláticas a más de 500 empleadores en la aplicación de la ley, entidades gubernamentales y empresas sobre los problemas únicos que enfrenta la comunidad transgénero La activista también ha ofrecido pláticas a más de 500 empleadores en la aplicación de la ley, entidades gubernamentales y empresas sobre los problemas únicos que enfrenta la comunidad transgénero (Cortesía) (Cortesía)

Antes del crimen de odio, la vida de Drian había sido relativamente fácil dentro del núcleo familiar. Sus padres habían aceptado que su hijo les dijera que era mujer a los 20 años de edad y les comunicara que quería vivir su vida como tal.

“En este aspecto tuve suerte de la aceptación en mi familia. En muchos casos, los jóvenes son echados a la calle y terminan solos. Por mi parte, yo tuve mucho apoyo y mucho amor”, dice Drian.

A través de los años, la joven logró asistir a la universidad e inclusive mantener un buen trabajo. No obstante, el dinero no era suficiente para sus tratamientos de transición y, terminó como muchas personas transgénero, como sexo servidora.

El oficio de Drian no era necesariamente lo que ella quería, tampoco era un oficio seguro. No obstante, “ese ataque en el baño me hizo recapacitar lo mucho que la comunidad transgénero debe a atravesar para vivir una vida digna… entonces quise ayudar a las personas en mi misma situación”, dice la activista.

La joven empezó a involucrarse en diferentes actividades de la comunidad LGBT hasta que una organización le ofreció una posición como educadora de salud en West Hollywood.

Hoy día, Drian encabeza el West Hollywood Trasngender Advisory Board y sirve como administradora del Programa para el Proyecto de Empoderamiento Económico Transgénero (TEEP) del Centro Gay y Lésbico de Los Ángeles.

Bajo su dirección, TEEP ha trabajado con más de 1,000 personas transgénero ayudándoles con la vivienda básica, información laboral, entrenamiento de trabajo y el trámite complejo que debe llenar este sector al buscar trabajo y servicios de salud.

“Lo que se necesita es educar a la comunidad y proveerle a este sector lo necesario para llevar una vida decente”, dice Drian.

“Como latina me enorgullece mi trabajo, ya que estoy ayudando a otros seres humanos con necesidades de educación, servicios de salud, empleo y vivienda. Día a día como latinos e inmigrantes, especialmente enfrentamos retos muy difíciles, pero dentro de cada persona hay una historia que no podemos ignorar”, dice Drian.

La activista también ha ofrecido pláticas a más de 500 empleadores en la aplicación de la ley, entidades gubernamentales y empresas sobre los problemas únicos que enfrenta la comunidad transgénero.

"La comunidad LGBT no está sola, pero necesita una guía, me siento honrada de ser latina y ser ese puente de ayuda", dice Drian.

Para pedir ayuda a TEEP, llamar al 323-860-3713 o enviar un correo a: teep@lalgbtcenter.org