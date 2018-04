Último impulso para la marcha del 1 de mayo; locutores de radio se unen con anuncios

Como un último empuje a la marcha proinmigrantes del 1 de mayo, los activistas de Los Ángeles le hacen un llamado de solidaridad a la comunidad para que participe, uniéndose al esfuerzo varios locutores de radio del Sur de California.

Según los organizadores, entre los que se encuentra Hermandad Mexicana Nacional y el Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), la meta es la participación de más de un millón de personas.

La idea es protestar pacíficamente su descontento en contra del racismo, xenofobia y ataques a los inmigrantes en Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump.

Beto Cortez, “El Terrible”, locutor de La Raza 97.9 FM, señaló que los inmigrantes deben sublevarse sin miedo.

“Recientemente dos afroamericanos fueron arrestados en un Starbucks sin hacer nada. Mientras a otro le negaron entrar al baño, cuando anteriormente a un anglosajón le habían dado permiso de entrar", contó "El Terrible".

"El maltrato causó tanto enojo entre esa comunidad, que salieron a protestar, y 8 mil tiendas han tenido que ser forzadas a tener clases de capacitación racial”, señaló.

“Nosotros tenemos que unirnos como ellos y hacer la diferencia. Si dos personas pueden cambiar lo que sucede, nosotros también en cientos de miles podemos hacer mucho más”, agregó.

Cortez al igual que Ricardo Sánchez, “El Mandril” (Radio Centro 93.9 FM), empezaron recientemente a anunciar la fecha de la marcha, pidiéndole a la comunidad que salga ese día vistiendo una camisa blanca en símbolo de paz.

Alma Mendoza, locutora de Radio Bronco, en Ventura, restó importancia a quienes en la actualidad no creen en las marchas.

“Muchos dicen que no sirve, pero hubo un héroe como Martin Luther King Jr. que marchó para proteger los derechos civiles de las minorías. Yo creo que podemos hacer los mismo y levantar nuestra voz”, aseveró Mendoza, quien anuncia la marcha de 11 am a 2 pm durante su programa radial.

Bernardino Claros, de Radio Lo Nuestro, recalcó que la participación en la protesta es una obligación y no una opción.

“Si eres de los que considera que ya no necesitas marchar porque ya tienes papeles, estás equivocado; lo que hace Trump con un inmigrante nos repercute a todos”, dijo.

Claros señaló que Trump ha arremetido con los beneficiaros de Daca y el TPS, y que también ha afectado a los residentes legales en otras formas.

Es un hecho, “que está buscando diferentes formas de fregar. Si no nos unimos, vamos a tener menos oportunidades en el futuro. Ahora es el momento de mostrar valor”, dijo.

Los activistas también le hicieron un llamada a Eddie Sotelo, “El Piolín”, apuntando que en el pasado ha apoyado y puede seguir haciéndolo.

Entre los mensajes radiales combinados se puede escuchar el “levanta tu voz como inmigrante, “si no hablas no te escuchan”, “si no trabajas por tus derechos te criminalizan” y “aquí en los Estados Unidos los derechos se ganan”.

La marcha se realizará el 1ro de mayo entre las calles Olympic y la Broadway a partir de la 1 pm.