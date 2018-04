Transgéneros y no binarios ya tienen un hogar bajo el mismo techo

Seis organizaciones locales colaboran para proporcionar servicios integrales, así como brindar apoyo a las comunidades transgénero y no binarios bajo un solo techo.

El Trans Wellness Center (TWC), en el corazón de Los Ángeles, abre sus puertas como el primer modelo en su tipo en la nación, con servicios comprensivos de terapia hormonal y recursos de transición, pruebas y atención del VIH, así como servicios y educación de salud mental y sexual.

Ubicado en el 3055 Wilshire Blvd., cerca de los vecindarios de Koreatown y Wilshire Center, el centro también brinda capacitación ocupacional, vivienda y servicios legales.

Mariana Marroquín, gerente de programas de TWC, dijo que no hay un estimado de cuánta gente pueda utilizar los servicios. Sin embargo, se espera servir a muchas personas de las diferentes organizaciones contribuyentes.

“Nos costó 10 años realizar el proyecto en gran parte porque queríamos estar seguros de cumplir las necesidades de la comunidad”, dijo Marroquín, enfatizando en que los latinos son el grupo que aún continúa en las sombras sin servicios de salud o mentales, por miedo al rechazo de la sociedad.

“No importa tu etnia o tu religión, nosotros vamos a estar aquí para apoyarte. Este mensaje también va para los padres de familia con hijos transgénero o no binarios. No están solos, sus hijos no tienen que sufrir por falta de techo, por las drogas o las enfermedades”, advirtió.

El centro es financiado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, a través de una subvención anual de 1 millón de dólares durante cinco años, según Paulina Zamudio, gerente de servicios comunitarios del departamento.

“Este lugar fue creado para que la gente no tenga que lidiar con el maltrato y los prejuicios allá afuera. Estamos interesados en su salud física, y con el servicio la gente podrá sentirse cómoda de recibir ayuda y mejorar su calidad de vida”, dijo Zamudio.

Entre las organizaciones que trabajaron para crear este espacio se encuentran APAIT (Asian Pacific AIDS Intervention Team), Bienestar, Children’s Hospital Los Angeles, Friends Community Center, TransLatin@ Coalition y the Los Angeles LGBT Center, el cual está a cargo de su manejo y funcionamiento.

“Valoramos que todos los clientes tengan acceso a servicios necesarios, así como la creación de espacios que sean acogedores y culturalmente apropiados para todas las personas” dijo Brendan O’Connell, director de programas y servicios de Bienestar.

“Con más de 21 años de experiencia proveyendo programas de salud y bienestar a la comunidad transgénero latina, estamos comprometidos a proveer servicios integrales a la comunidad transgénero de Los Ángeles desde este nuevo centro", añadió.

TWC es guiado por una Junta Asesora Comunitaria de ocho personas, integrada por personas transgénero y no binarias.

Para más información sobre el centro llamar al teléfono 323-993-2900, y por correo electrónico se pueden comunicar a: transwellness@lalgbtcenter.org o visitar el portal web: mytranswellness.org.