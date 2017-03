Todos los días a las 6 de la mañana Joaquín Martínez se despide de su esposa e hijos con un beso y un abrazo.

El inmigrante mexicano sabe que su trabajo como jornalero lo expone, más que otros grupos de inmigrantes indocumentados, al arresto y posible deportación simplemente por pararse en las esquinas con “otros compañeros latinos de piel morena”, afirma.

“Con el ambiente anti inmigrante de hoy, ya no sé si voy a regresar a la casa. La migra puede venir en cualquier momento y arrestarnos, pero aquí platicando con los amigos, sabemos que no vamos a dejar de pedir empleo porque tenemos la necesidad de llevar el pan a la mesa”, dice el padre de familia de cuatro hijos menores de edad.

Asimismo, el jornalero Sergio Medina conoce también los riesgos. Sin embargo, sostiene que tampoco tiene la intención de esconderse.

“Somos los más expuestos a la migra. En este oficio me han golpeado, estafado, robado y ofendido por no tener ojo azul. Estoy pendiente de las reglas anti inmigrantes que Donald Trump está implementando, pero no voy a dejar de trabajar por miedo”, agrega Medina.

'Somos los más expuestos a la migra': Movimiento pide adopción de jornaleros

Reconociendo que miles de jornaleros no van a dejar de pararse en las esquinas, activistas pro inmigrantes empujan la campaña nacional “Adopta una esquina”.

El movimiento tiene la meta de proteger a este sector de trabajadores con información y monitoreo continuo para evitar crímenes de odio, estafas e inclusive los arrestos y posibles deportaciones.

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), señala que la campaña se encuentra ya en pie, debido a que los jornaleros son la comunidad más vulnerable a las redadas.

A nivel nacional, la campaña tiene como meta informar a más de 117 mil jornaleros mientras en la región metropolitana de Los Ángeles, se estiman otros 35 mil.

Por ahora, NDLON está entrenando a diferentes centros de jornaleros para que los voluntarios salgan a las esquinas conocidas para informar a los inmigrantes sobre sus derechos.

“Para que sepan qué hacer si la migra llega a sus hogares o si los detienen en las calles, así mismo estamos implementando grupos de apoyo”, agrega Alvarado.

“La campaña también le pide a la comunidad de residentes, los negocios y organizaciones sin fines de lucro, que adopten una esquina para mantener a los jornaleros protegidos. De aceptar, estos reciben un entrenamiento”, dice Alvarado.

De acuerdo a Alvarado, el centro ha recibido un aumento en las quejas de robo de salario y asalto individuales. Sin embargo, no quieren esperar a recibir quejas de arrestos por los oficiales de inmigración.

“Han atacado a los jornaleros con huevos, los han golpeado, les han robado, pero estos no han querido denunciar… Ahora el miedo de los jornaleros son las redadas también”, agrega el activista.

Mientras esta campaña toma fuerza, Alvarado se dirige a los jornaleros con un mensaje: “Primero, no esperen que un líder venga a salvarlos. Platiquen entre ustedes e implementen estrategias para protegerse. Si nos necesitan entonces llamen. Dos, conozcan sus derechos, tenga plan y tres, involúcrense a nivel local pidiendo políticas de protección”.

Los jornaleros “no deben pensar con miedo u odio. Deben ser inteligentes y saber que pedir trabajo en lugares públicos es un derecho que nos hemos ganado en las cortes. En lugar de temer, prepárense y vivan su día de forma regular”, agrega

Para los interesados en adoptar esquinas llamar al 380.2786.213.