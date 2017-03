Si va a manejar en L.A., ármese de paciencia por el cierre de calles que provocará la maratón

La histórica maratón de Los Ángeles congregará a 24,000 corredores este fin de semana; junto a esta fiesta deportiva, que reunirá a atletas de los 50 estados y de 63 países, se generará el cierre de diferentes calles a tomarse en cuenta para no ver alterada su agenda dominical.

Esta competición, que desde 1986 se realiza anualmente, partirá el domingo desde el estadio de los Dodgers hacia la ciudad de Santa Mónica, en un recorrido de 26.2 millas. Los atletas atravesarán vecindarios como Silver Lake, Hollywood, Beverly Hills y Brentwood.

“Favor de planear una vía alterna para evitar las calles cerradas”, advierten los organizadores.

En el portal de internet www.lamarathon.com/es/ se encuentra un mapa, en el que se detalla que todas las salidas de la autopista 10, yendo de Este hacia el Oeste, estarán cerradas entre el centro de L.A. y la ciudad de Santa Mónica.

En ese mismo tramo, estarán cerrados los bulevar Olympic y Wilshire; asimismo, el bulevar Beverly, entre Fairfax y Silver Lake Blvd. Por otro lado, el bulevar Santa Mónica, entre Fairfax y Myra Ave. Mientras que Sunset Blvd. entre Pacific Palisades y Doheny Dr.

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) inhabilitará desde las 3 de la madrugada hasta las 7 de la noche los accesos a las autopistas 101, 110, 405 y la carretera Pacific Coast Highway en las inmediaciones del recorrido de los atletas.

Autopista 101 Norte

3 a.m. to 9:30 a.m. - Cierre completo en la rampa de salida de Spring Street y Grand Avenue

3:15 a.m. to 10 a.m. – Cierre completo de la salida en Glendale Boulevard

3:45 a.m. to 11:15 a.m. – Cierre completo en la salida de Hollywood Boulevard

3:45 a.m. to 11:30 a.m. – Carril del lado izquierdo en Gower Street

4 a.m. to 12 p.m. – Carril del lado derecho en la salida de Highland Avenue

Autopista 101 Sur

3:10 a.m. to 9:45 a.m. – Cierre completo en las salidas de Broadway y Temple Street

3:45 a.m. to 11:15 a.m. – Cierre completo en la salida de Hollywood Boulevard

3:45 a.m. to 11:30 a.m. – Cierre del carril derecho en Gower Street y Vine Street

4 a.m. to 12 p.m. – Cirre completo de la salida de Highland Avenue

Autopista 110 Norte

3:10 a.m. to 9:45 a.m. – Cierre completo de la salida de Temple Street

3 a.m. to 9:30 a.m. – Cierre completo de la salida de Stadium Way/Hill Street

Autopista 110 Sur

3 a.m. to 9:30 a.m. – Cierre completo de Stadium Way, Sunset Boulevard y Hill Street

Autopista 405 Norte

4:45 a.m. to 2:30 p.m. – Cierre completo de la salida en Wilshire Boulevard

Autopista 405 Sur

4:45 a.m. to 2 p.m. – Cierre del carril izquierdo en Santa Monica Boulevard

4:45 a.m. to 2:30 p.m. – Cierre completo de la salida en Wilshire Boulevard

Pacific Coast Hihgway

12 a.m. to 7 p.m. – Cierre del carril izquierdo en la salida de California Street

12 a.m. to 7 p.m. – Cierre del carril derecho en la salida de Ocean/Appian Way