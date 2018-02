Senador Tony Mendoza, acusado de acoso sexual demanda al estado

El senador Tony Mendoza (D-Artesia), quien ha permanecido bajo licencia de ausencia, mientras continúa una investigación en su contra sobre acusaciones de mala conducta sexual, ahora está demandando al estado por negarse a permitirle regresar al trabajo.

“El tratamiento desesperado del Senado de sus propios miembros y sus constituyentes, junto con su investigación en constante evolución y proceso secreto es incorrecto y profundamente preocupante '', dijo Mendoza.

"El proceso del Senado y los procedimientos para manejar acusaciones de acoso sexual siguen siendo un misterio, que injustamente me impacta no solo a mí, sino también a mis electores, al público y víctimas de acoso sexual, que no tienen idea de cómo serán sus quejas manejadas'', agregó tras someter su demanda el jueves anterior por la tarde.

Mendoza acordó ausentarse hasta el 26 de enero, mientras el Senado realiza una investigación sobre su presunto comportamiento inapropiado hacia pasantes, y en acusaciones de que tres de los miembros de su personal fueron despedidos por plantear inquietudes sobre su conducta.

Cuando Mendoza intentó regresar al Senado a fines de enero, el Senado votó a favor de extender su licencia por otros 60 días, porque la investigación aún se encuentra en curso.

Hasta el momento, el senador no ha podido regresar y trabajar, y hasta la fecha niega todas las acusaciones en su contra.

Mendoza sostiene en su demanda que la medida fue inconstitucional, y argumenta que el manejo de su caso equivale a “prestidigitación donde ataques a un Senador son utilizados para ocultar otras acusaciones más graves y delincuentes de la vista pública”.

La demanda, presentada en Sacramento, sostiene que el Senado está llevando a cabo “una investigación secreta y aparentemente ilimitada sobre la última década del Senador”.

La demanda solicita que la resolución que extiende su permiso de ausencia sea anulada y busca un fallo que exprese que la investigación continua violando sus derechos de debido proceso. También busca una orden que le permita volver a trabajar en el Senado y restaurar su posición en los comités del Senado.