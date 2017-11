Se termina el TPS para los Nicaragüenses: Activistas piden al Congreso actuar

Más de 5,300 nicaragüenses reciben un golpe bajo de parte de la administración de Trump, al anunciar este lunes en horas de la tarde que el Estatus de Protección Temporal (TPS) ha sido cancelado.

Sin embargo, durante el mismo anuncio la administración federal sostiene que le va a dar una extensión de 14 meses a unos 80 mil hondureños.

Como resultado, varias organizaciones proinmigrantes a nivel nacional ya se están reuniendo para abordar un plan que le pedirá al Congreso una ley para legalizar la permanencia de los afectados.

A nivel local, organizaciones como Carecen, Chirla, LA County Federation of Labor y la Red Nacional de Jornaleros (Ndlon) también llevaron a cabo el lunes una junta para tomar acción sobre la decisión.

“La decisión de cortar las raíces de miles y miles de familiares nicaragüenses legales, que viven en Estados Unidos y protegidos por el TPS es desastrosa, cruel y nada americana”, sostuvo Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla.

“El Congreso debe actuar rápidamente para proteger a aquellos que serán regresados a vivir en las sombras, a través de la aprobación de una solución permanente ahora”, agregó Salas.

Mana Yegani, abogada de inmigración, sostuvo a través de twitter: “Historias como estas rompen el corazón. El TPS no debería ser cancelado, el cancelar estos programas de inmigración lidera a deportaciones masivas”.

El TPS para ciudadanos nicaragüenses, que debía expirar el 5 de enero se extenderá 12 meses, hasta el 5 de enero de 2019, dijeron altos funcionarios del gobierno.

La demora de 12 meses, dijeron los altos funcionarios de la administración, permitirá una transición ordenada y dará tiempo a los beneficiarios del programa para buscar un estatus migratorio alternativo y legal en Estados Unidos o para organizar su partida.

Por su parte, la líder demócrata Nancy Pelosi, calificó como cobarde la decisión.

“Con este acto de prejuicio sin sentido, la Administración una vez más está poniendo el fanatismo sobre los valores y la seguridad de nuestra nación. Esta es una noche oscura de corazones rotos y lágrimas para miles de familias a las que se dirige esta decisión y todas las demás temerosas de perder su Estatus de Protección Temporal debido al presidente Trump”, dijo Pelosi.

"Los Demócratas de la Cámara le piden a la Administración que rescinda de inmediato esta decisión. Si la Casa Blanca se niega a proteger a las personas vulnerables y mantener a las familias intactas, el Congreso debe aprobar una solución permanente y bipartidista”, agregó.

Por ahora, otros 200 mil salvadoreños y alrededor de 50 mil haitianos esperan ansiosos la decisión de Trump después de que el Departamento de Estado haya recomendado que los actuales bbeneficiarios “ya no necesitan ser protegidos de la deportación”.

Pablo Alvarado, director ejecutivo de Ndlon, tachó la acción como racista y sin sorpresa.

“Esta administración intenta reducir el número de inmigrantes no blancos en este país y este es un esfuerzo para lograrlo. Todavía no está claro qué pasará con todos los TPSianos, pero una cosa es segura: no vamos a ir en silencio. Vamos a luchar hasta nuestro último aliento. Si los TPSianos vuelven a las sombras, nos aseguraremos de ejercer nuestros derechos para proteger a nuestros seres queridos", demandó Alvarado.