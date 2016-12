¿Sabía que puede llevar el pavo para Navidad en el equipaje de mano al abordar un avión?

Con los últimos preparativos para celebrar la Navidad, los viajeros que van a encontrarse con su familia en otros estados podrán llevar algunos productos en su equipaje de mano sin ningún inconveniente, asegura la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

De acuerdo a la agencia federal, los pasajeros podrán llevar pan, pie, pasteles, donas, pavo, carne, pescado y vegetales; sin embargo, para llevarlas en la mano o en el equipaje registrado es necesario que los productos no lleven líquido, sino que estén congelados.

“Si el alimento está empacada con hielo o bolsas de hielo en una nevera u otro recipiente, el hielo o los paquetes de hielo deben estar completamente congelados cuando son traídos”, advierte la TSA en su portal de internet, aclarando que de lo contrario no se podrán llevar.

La Administración Federal de Aviación (FAA) permite cinco libras de hielo seco que esté debidamente empaquetado; además, se destaca que habrá una revisión extra en la zona de inspección.

Por otro lado, las salsas, sopas, jarabes y alcohol deben colocarse en el equipaje facturado, al igual que las tijeras, cuchillos y objetos de vidrio; lo mismo aplica a los perfumes, líquidos, aerosoles, pastas y cremas, entre otros, para evitar contratiempos.

¿Sabía que puede llevar el pavo para la Navidad en el equipaje de mano al abordar un avión? Archivo/Hoy Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, los aeropuertos más transitados serán Atlanta, O'hare (Chicago), Los Ángeles, Dallas/Fort Worth y Denver.

“Todos los aerosoles y líquidos deben estar en la maleta documentada”, afirmó Yanett Navarro, agente de viaje y propietaria de Yanett Travel, en la ciudad de Paramount, agregando que la única forma de pasar desodorantes y agua en el equipaje de mano es que no supere las 3.4 onzas.

Los vuelos desde el aeropuerto de Los Ángeles en Navidad transportarán a un promedio de 239 mil personas, los días posteriores hasta llegar al 31 de diciembre se espera que oscile entre los 194 y 198 mil pasajeros, de acuerdo a Los Ángeles World Airport.

“Lo mejor es hacer el ‘check in’ en línea y llegar como mínimo tres horas de anticipación, y sobre todo con mucha paciencia”, enfatizó Navarro.

A escala nacional, las aerolíneas estadounidenses esperan un incremento del 3% de pasajeros en estas festividades, eso significa que entre los últimos 15 días de diciembre y los primeros cinco días de enero van a transportar a 45.5 millones de usuarios, según el grupo Airlines for America (A4A).

De acuerdo a esa entidad, los aeropuertos más transitados serán Atlanta, O’hare (Chicago), Los Ángeles, Dallas/Fort Worth y Denver.

“La mejora de la economía y la reducción de las tarifas aéreas siguen siendo la fuerza impulsora del crecimiento de los viajes aéreos”, manifestó John Heimlich, economista en jefe de A4A. “Esperamos ver mucho de lo mismo esta temporada de vacaciones de invierno”.

Prohibiciones en equipaje de mano

Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)

Sitio web: tsa.gov

Detalle: Ingresar en el buscador “Cuando vuelo puedo traer mi…” (When I fly can I bring my), e indicar los objetos que lleva para saber si están prohibidos en el equipaje de mano.