Revelan las 12 compañías de empleo 'más sucias' contra los inmigrantes y latinos

En observancia a la semana de conmemoración de los trabajadores caídos, el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (COSH Nacional) presentó este jueves el informe de la "La Docena Sucia" de empleadores de 2018, el cual revela las 12 compañías que han abusado de este sector.

Demuestra también que los inmigrantes y trabajadores latinos, han sufrido discriminación, insultos raciales y trato injusto en Estados Unidos.

"La discriminación no sólo está mal, sino que es peligrosa", afirmó Jessica Martínez, directora ejecutiva de COSH Nacional a traves de una conferencia telefónica.

"Cuando los empresarios no respetan a los trabajadores inmigrantes y ‘latinxs’, cuando ignoran los problemas de seguridad, cuando usan el estatus migratorio como arma para silenciar a los trabajadores, están poniendo vidas en peligro", señaló.

"La Docena Sucia 2018" contiene un resumen de los datos actuales y las últimas tendencias sobre muertes del lugar de trabajo.

En 2016 perdieron sus vidas 879 trabajadores latinos, cifra que significa el 17% por ciento de las muertes por trauma en el lugar de trabajo en Estados Unidos.

En el mismo año murieron 907 trabajadores inmigrantes, el total más alto desde el 2011.

Varios de los empleadores que aparecen en la "docena sucia" tienen un historial de malos tratos a los trabajadores inmigrantes y latinos, incluyendo: Case Farms, en Troutman, Carolina del Norte.

Según informa The New Yorker, esta firma pollera, ha utilizado el estatus migratorio para deshacerse de trabajadores que reclaman, evadir el pago de lesiones cuando los trabajadores "se manifiestan en lucha por un mejor pago y mejores condiciones".

"Se supone que la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo en los Estados Unidos", dijo Ramón Torres, presidente de Familias Unidas por la Justicia, un sindicato de trabajadores agrícolas con sede en el estado de Washington, que se solidarizó con los trabajadores de granjas.

“Entonces, ¿por qué los trabajadores que producen el alimento que consumen las familias estadounidenses se ven obligados a vivir detrás de una cerca y sin suficiente comida para alimentarse?”, cuestionó.

Entre otra de las compañías en tela de juicio, se revelaron las tácticas de Nueva York y Atlantic Railway, en Nueva York, donde extrabajadores demandan a la empresa por robo de salarios y discriminación racial.

Los trabajadores inmigrantes en el ferrocarril sostienen que se les asignaron las tareas más peligrosas, se les proporcionó ropa y equipos de inferior calidad y fueron objeto de repetidos insultos y agravios raciales.

"Trabajar para Nueva York y Atlantic Railways ha sido el peor trabajo que he tenido", dijo Miguel Ramos, un extrabajador de NYAR.

"Temí por mi vida casi todos los días porque nunca me entrenaron ni me brindaron ningún tipo de protección. Nos trataban como a esclavos, nos trataban como si nosotros no importáramos", agregó.

Ramos manifestó que los gerentes y supervisores de NYAR le llamaban "mexicano sucio y maricón, palabras que son muy ofensivas. Me sentía humillado porque si me quejaba, me despedían".

"Lo peor de todo es que debido a estas condiciones, una vez me caí y me golpeé la cabeza. Mis gerentes no me permitieron ir al hospital, así que ahora tengo lesiones permanente en mi cerebro y mi audición”, dijo Ramos.

Otra compañía criticada fue Sarbanand Farms, en Sumas, Washington, donde los propietarios de esta finca, uno de los mayores productores de arándano en Estados Unidos, se aprovecharon de inmigrantes vulnerables de México, quienes se declararon en huelga después de que uno de sus compañeros se desmayó y luego murió tras quejarse de dolores de cabeza.

En una demanda colectiva, los trabajadores afirmaron que se les sometía a trabajo forzado; se les negaba alimentación adecuada, agua y descanso, y se les obligaba a vivir en un campo cercado.

"No debemos tolerar estos ataques contra inmigrantes y trabajadores latinos," dijo Martínez.

"Estas mujeres y hombres llevan la comida a nuestras mesas, movilizan mercancías por todo nuestro país y trabajan en muchos sectores esenciales para la economía estadounidense. Merecemos ser tratados como esenciales, no como personas desechables sin tener en cuenta nuestra salud y bienestar”, agregó.

Un resumen ejecutivo en español de "La docena sucia 2018" se encuentra disponible en el sitio web de COSH Nacional.