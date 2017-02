Reprograman llegada de refugiados centroamericanos, pero activistas siguen en vilo por futuro de programas CAM y TPS

Con la decisión de un tribunal de apelaciones, al suspender de forma temporal el veto migratorio de la Casa Blanca, los inmigrantes de siete países musulmanes se han apresurado a ingresar a Estados Unidos, asimismo se favorecieron los refugiados centroamericanos con sus trámites en regla.

“Hemos recibido notificación que se reprogramaron [los vuelos] para esta semana”, aseveró a HOY Lilian Alba, directora del programa de refugiados del Instituto Internacional de Los Ángeles (IILA), en referencia a casos pendientes de oriundos de Honduras y El Salvador.

Con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, firmada el 27 de enero, se impedía el ingreso temporal de los refugiados de todo el mundo, de igual forma fueron vetados los ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemén.

Los inmigrantes con visados de esos países comenzaron a ingresar el domingo, mientras que los vuelos con beneficiarios del Programa de Refugiados para Menores Centroamericanos (CAM) estarán en Los Ángeles en los próximos días. “Son los vuelos que se habían cancelado”, señaló Alba.

CAM se creó el 1 de diciembre de 2014, luego que ingresaran 68,541 menores no acompañados huyendo de las pandillas y crimen organizado en Guatemala, Honduras y El Salvador; sin embargo, este programa no ha podido regular la migración, porque la violencia no amaina.

Reprograman llegada de refugiados centroamericanos; activistas en vilo por futuro de programas CAM y TPS Soudi Jiménez La familia Óscar Zavaleta se reunió en Los Ángeles en diciembre del 2015, cuando sus hijos llegaron de El Salvador amparados en el programa CAM. La familia Óscar Zavaleta se reunió en Los Ángeles en diciembre del 2015, cuando sus hijos llegaron de El Salvador amparados en el programa CAM. (Soudi Jiménez) (Soudi Jiménez)

A criterio de Leoncio Velásquez, presidente de Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA), los jóvenes centroamericanos “corren peligro que los maten a ellos o sus familias”, por esa razón “el único pensamiento de ellos es huir a Estados Unidos, y si los deportan, son asesinados”.

Los menores viajando solos se redujo en el 2015, cuando llegaron 39,970 jóvenes. La cifra se disparó nuevamente en el 2016 con 59,692 niños y niñas no acompañados.

De forma simultánea, se ha incrementado el ingreso de unidades familiares, es decir un menor junto a un adulto. En el 2014 fueron 68,445 unidades, al año siguiente bajó a 39,838 y en el 2016 ascendió a 77,678. “Las condiciones de inseguridad se mantiene igual en los tres países”, agregó Velásquez.

Ante esta realidad, las organizaciones pro-inmigrantes abogan no solo porque se mantenga este programa, sino que sea expandido. Para aplicar los padres deben tener residencia o estar amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras que los hijos no pasar de los 21 años de edad.

Sin embargo, con la política que está implementando la Casa Blanca, preocupa también el futuro del programa TPS para más de 200,000 personas oriundas de Honduras, Nicaragua y El Salvador.

“Tenemos que estar en la incertidumbre si el TPS para hondureños y nicaragüenses va a ser renovado en diciembre, y posteriormente para los salvadoreños”, comentó Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización angelina El Rescate.

La renovación o suspensión de este programa migratorio se aprueba 60 días antes que venza la vigencia, la cual tiene una duración de 18 meses.

“Hay que celebrar que hay una separación de poderes en Estados Unidos, lo que pudo revertir esa orden ejecutiva injusta que congelaba todo programa de refugio”, manifestó Sanabria.

“Lo que preocupa es el silencio y falta de acción de los gobiernos de la región centroamericana, como que se han quedado paralizados”, aseveró el activista.

Los inmigrantes de los tres países, en el 2016, enviaron en conjunto 15,693 millones de dólares en concepto de remesas, eso significa que Honduras, Guatemala y El Salvador ingresaron $1,413 millones más en comparación al 2015.

Con la determinación de Washington de endurecer su política con los inmigrantes, el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migración (OIM) suscribieron en un comunicado su compromiso con los más vulnerables.

“Los lugares de reasentamiento proporcionados por cada país son vitales”, señalaron, destacando que el programa de refugiados de Estados Unidos “ha salvado la vida de algunas de las personas más vulnerables del mundo, que a su vez han enriquecido y fortalecido sus nuevas sociedades”.

“Creemos firmemente que los refugiados deben recibir el mismo trato para protección y asistencia, y las oportunidades para el reasentamiento, independientemente de su religión, nacionalidad o raza”, exhortaron los organismos humanitarios.