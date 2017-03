‘Regrésenos a nuestro papá’; suplica la hija del inmigrante detenido frente a su escuela

Con la voz cabizbaja y llena de preocupación, una de las cinco hijas de Rómulo Avelica González, el padre de familia que hace unos días fue detenido frente a las escueals de sus hijas en una accioón inusitada por las autoridades de inmigración y que generó grandes muestras de indignación en las redes sociales, le pide a esta agencia y al presidente Donald Trump, que tengan compasión con su padre.

“Mi papá no es un criminal, es un hombre muy trabajador que estaba en este país para mantenernos y darnos una mejor vida”, dice Joselyn Avelica, de 19 años de edad.

La joven indicó que uno de sus desos es que ICE y el presidente escuchara su voz y el otros cientos de hijos de indocumentados: “la separación de familias causa mucho sufrimiento. Papá dedicó 26 años trabajando en este país, es un hombre bueno y no está involucrado en las pandillas. Nos sentimos muy tristes y no queremos que otras familias pasen por lo mismo, todos somos seres humanos y merecemos una oportunidad”, sostiene Joselyn.

El señor Avelica González, de 48 años de edad, fue detenido el 28 de febrero en Lincoln Heights luego de haber dejado en la escuela Academia Avance, a su hija, Fátima de tan solo 13 años de edad.

Fátima pudo grabar un video de la detención de su padre, el cual muestra a varios hombres en uniformes oscuros con las letras amarillas que decían “policía” en la espalda.

Avelica González, oriundo de Nayarit, México, trabajaba en un restaurante de Los Ángeles preparando comida y limpiando.

“Mi papá dormía pocos horas para poder trabajar y estar con la familia. En la mañana nos hacía de desayunar, le daba de comer a los perros y llevaba a mis hermanas de 12 y 13 años de edad a la escuela”, dice Joselyn.

“En su único día descanso, todos los martes, quería estar con la familia, cocinar e ir a jugar futbol al parque”, agrega la joven.

El padre de familia era el único sostén del hogar donde vive su esposa, dos hijas de 12 y13 años y Joselyn, quien era motivada por su padre para trabajar y comprar su propio auto asi como pagar sus clases escolares.

Avelica González fue blanco de los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) "porque las bases de datos pertinentes indican que él tiene múltiples convicciones penales anteriores", dijo una portavoz de la agencia federal.

El detenido fue condenado en el 2009 por conducir bajo la influencia del alcohol y fue objeto de una orden judicial en el 2014 para la expulsión de Estados Unidos, sostuvo la portavoz de ICE, Virginia Kice.

Por ahora, señala Joselyn, la familia está triste y desesperada por el futuro del señor.

“Mi mamá está tratando de ser fuerte para nosotras. Si mi papá llegara a ser deportado, yo tendría que trabajar y dejar mis estudios para ayudarle a la familia, ya que mis hermanas mayores ya no viven con nosotros”, dice Joselyn.

Por su parte, Fátima, la hija que fue testigo del arresto de su padre, “ya no es la misma”, afirma Joselyn.

“Se encuentra distanciada, casi no habla, está muy sensible y ya casi no quiere hacer deportes. Parece que está en su propio mundo”, dice Joselyn. “Ella fue la que nos habló y nos dijo lo que le pasó a mi papá. A su edad, ella no tenía que haber pasado por ese dolor”.

La familia ha obtenido una suspensión en su deportación en la Corte Tribuna del Noveno Circuito, donde el caso sigue, según el abogado de la familia, Peter Greyshock.

Hace unas semanas, el presidente Donald Trump, dijo en un Twitter: “La represión contra criminales ilegales es simplemente el cumplimiento de mi promesa de campaña. Miembros de pandillas, traficantes de drogas y otros están siendo eliminados”.

La familia cuenta con una página para toda persona que desee ayudar con donaciones para la familia.

https://www.fundedjustice.com/ReleaseRomulo