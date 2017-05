‘Regresa por favor a mi hija’: el clamor de madre que cree que expareja trajo a EEUU a niña de 6 años

Un encuentro de rutina se convirtió en una agonía. Como de costumbre, Citlali Valdés permitió que su hija Estrella Amelie, de seis años de edad, pasara tiempo con su padre, bajo el entendimiento que después de la Semana Santa la pequeña volvería con su madre.

El 21 de abril anterior, al pasar las dos semanas acordadas, ella esperaba que el deportista Michael Antonio Strobbe le entregara a su hija; sin embargo, parecía que se lo había tragado la tierra porque no le contestaba ninguna llamada telefónica.

“No me puedes quitar a mi hija, no puedes dejar a Amelie sin su mamá”, dijo en un mar de llanto en un video que circula en YouTube, en entrevista con TV Azteca en Torreón, México en donde ocurrió el hecho. “Tú sabes que vivo para ella y no me puedes hacer esto”.

Valdés cree que Strobbe se trajo a la pequeña a Estados Unidos; por esa razón, después de acudir a la Procuraduría General de la República (PGR) ha denunciado la desaparición en los medios de comunicación y en las redes sociales con la fe en que alguien reporte su paradero.

Estrella Amelie es de tez blanca, tiene el cabello largo color negro. Mide un metro y nueve centímetros. Los ojos son grandes de color café claro y tiene un hoyuelo en la mejilla izquierda.

“Por internet, en páginas en Estados Unidos, ya hice pública la pérdida de mi niña”, reveló la mujer que a pesar de seguir casada con el padre de la menor, están separados desde hace cuatro años.

Strobbe es jugador de básquetbol, en la última temporada integró el equipo Nogaleros de Jiménez, en el estado de Chihuahua, de la liga mexicana. Al mismo tiempo que desapareció con su hija, el deportista cerró sus cuentas en las redes sociales.

El día que llegó por Estrella Amelie, cuenta la mamá que le dejó la puerta de la habitación abierta. Fue él mismo quien hizo la maleta y cambió de ropa a la menor porque antes de salir recién había llegado de la escuela.

“Se llevó pasaporte de mi niña, acta de nacimiento, el certificado de nacimiento americano”, indicó la mujer detallando que su hija tiene doble ciudadanía.

Desde que interpuso la denuncia han pasado 11 días y el sufrimiento es mayor. Cuenta que ya acudió a la embajada estadounidense, pero ahí la refirieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se girará la diligencia ante las autoridades en la Unión Americana.

Antes de que ella reportara la pérdida de su pequeña recibió un audio con la voz de Estrella Amelie. “Me saluda, me dice que me quiere mucho”, relató Valdés, en consecuencia ella le respondió el mensaje con otro, pero la comunicación se rompió así como su corazón.

“Hasta ahorita no he tenido alguna respuesta, no, nada”, indicó entre sollozos.

“Regresa por favor a mi hija”, le insiste la mujer al padre de la menor, indicando que cualquier información se puede proveer llamando a los teléfonos en México: 8712 79 24 09, 8712 63 94 34 y 7751 36 82 10.