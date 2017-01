Reembolsan a 350 mil víctimas de Herbalife: Cheques deben cobrarse antes de 60 días

Luego de más de una docena de protestas en los últimos tres años, quejas ante la procuraduría y centenares de personas contando sus historias sobre cómo fueron estafadas por la compañía Herbalife, la Comisión Federal de Comercio (FTC) está enviando cheques por correo a aproximadamente 350 mil personas que perdieron dinero al trabajar para Herbalife.

Los cheques son el resultado de un acuerdo resolutorio con la FTC establecido en julio 2016 que les exige a Herbalife el pago de 200 millones de dólares a los consumidores afectados. La FTC también ordena la reestructuración del negocio multinivel.

Los destinatarios de los cheques deben depositarlos o cobrarlos dentro de un plazo de 60 días.

“Esto representa uno de los acuerdos de mayor cantidad de dinero obtenido por la agencia en una acción de protección del consumidor hasta la fecha”, señala el comunicado.

Jessica Rich, Directora del Buró de Protección del Consumidor de la agencia dijo al respecto estar contenta con los resultados del acuerdo.

“Nos complace anunciar que cientos de miles de consumidores que trabajan duro para ganarse su dinero, que fueron víctimas de las declaraciones engañosas de Herbalife recibirán un reembolso. Junto con los cambios que la compañía efectuará a su negocio bajo los términos del acuerdo, esta es una victoria para los consumidores”, sostiene Rich.

La FTC usó los registros de Herbalife para determinar quiénes son las personas elegibles para recibir un reembolso y el monto de cada cheque.

En general, la FTC está otorgando reembolsos parciales a la gente que operó un negocio de Herbalife en Estados Unidos entre el 2009 y 2015, y que le pagó a Herbalife al menos 1,000 dólares, pero obtuvo poco a nada a cambio de parte de la compañía.

La mayor parte de los cheques son por montos de entre $100 y $500; y los cheques de mayor monto superan los 9 mil dólares.

Gloria Godoy, antigua distribuidora y consumidora de los productos de Herbalife, dice haber invertido más de 7 mil dólares para vender productos al público y para consumir personalmente.

“No arriesguen su vida ingiriendo píldoras milagrosas, malteadas o tés que pueden acabar con su salud”, dice Godoy de 51 años de edad y quien espera ser una de las personas que recibirá reembolso.

Tere Saldivar, otra residente de Los Ángeles, sostiene que ella trabajó para Verbalice un año, pero en ese tiempo perdió 5 mil dólares en inversión.

“Me decían, ‘trae más gente’ y vas a ver más cheques. Me engañaban con cheques que me llegaban de uno o cinco dólares, pero no veía el pago más grande. Luego quería regresar los productos y Herbalife no me lo permitía”, dice Zaldívar.

“En realidad yo como mucha gente, queríamos trabajar honestamente. Ahora lo que queremos es nuestro dinero”, dice Zaldívar.

La demanda fue sometida contra Herbalife “por haber engañado a los consumidores haciéndoles creer que podrían ganar importantes sumas de dinero vendiendo productos dietéticos, suplementos nutricionales y productos para el cuidado personal”, indica la FTC.

Edith Ramírez, presidenta de la FTC, sostuvo que ahora Herbalife deberá continuar su negocio de forma honesta.

“Este acuerdo le exige a Herbalife una restructuración fundamental de su negocio de modo que los participantes sean recompensados por lo que vendan y no por la cantidad de gente que recluten”, dice Ramírez.

El acuerdo exige a Herbalife rediseñar su sistema de compensación y eliminar los incentivos de su sistema actual que recompensa principalmente a los distribuidores por el reclutamiento de otras personas.

El acuerdo también exige la implementación de una nueva estructura de compensación en la cual el éxito del programa de comercialización de Herbalife dependa de que los participantes vendan los productos de Herbalife y no de que los compren.

Herbalife también tiene prohibido permitir que los participantes de los Nutrition Clubs incurran en gastos relacionados con el alquiler o compra de locales para “Nutrition Clubs” u otros locales comerciales antes de completar su primer año como distribuidores y de terminar un programa de capacitación de negocios.

La FTC nunca les pide a los consumidores que paguen o que suministren información personal para cobrar un cheque de reembolso.

Si tiene preguntas sobre el caso, comuníquese con el administrador de reembolsos designado por la FTC, Analytics Consulting LLC, llamando al 855-561-1178.