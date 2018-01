Panel del condado de Los Ángeles quiere menos cooperación con ‘la migra’

El panel de ciudadanos del Condado de Los Ángeles trabaja en implementar medidas más rigurosas, para que haya menos cooperación, de parte del Sheriff de la región con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El movimiento del panel llega un día después de que el Departamento de Justicia (DOJ), le advirtió este pasado miércoles a los funcionarios tanto estatales como locales, a favor de las ciudades santuarios, que deben cooperar con los funcionarios federales o se verán forzados a lidiar con las leyes de la nación.

Hernán D. Vera, presidente del comité ad-hoc de inmigración de la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff, argumenta que a pesar de que la aprobación del Proyecto de Ley SB-54, referido como una ley del "estado santuario", ya limita la capacidad de la policía estatal y local para trabajar con ICE, se necesita aún mas a nivel local.

Vera sostiene que el panel da sus sugerencias, pero los funcionarios del condado deben decidir al final cómo gastan sus recursos en facilitarle o no a las autoridades de inmigración, ciertos individuos.

Entre las recomendaciones preliminares, el comité considera que el Departamento del Sheriff no debe retener a los presos indocumentados más tiempo de su fecha de liberación, ya que con esto ICE tiene más tiempo para ponerlos en custodia (a menos que lo exijan las leyes estatales o federales).

El panel también busca que el Sheriff no difunda información sobre el estado de la liberación u otra información confidencial de los reclusos, ya que estos corren el riesgo de ser detenidos inclusive afuera de las cárceles, así como evite responder a las solicitudes de ICE de respaldo o asistencia en operaciones que carecen de "circunstancias exigentes".

Además, los miembros abogan para que el Sheriff no proporcione a los funcionarios de ICE acceso prioritario a espacio y equipo dentro de su centro de recepción de reclusos, ni información que no esté disponible para el público.

Sin embargo, no todos los integrantes del panel están de acuerdo con limitar el trabajo con ICE.

Robert C. Bonner, presidente de la comisión de supervisión civil, dijo que se opone a una política en la que el departamento no respete las retenciones de inmigración de ICE.

A su juicio, las limitaciones "serias preocupaciones de seguridad pública" sobre el potencial de la liberación de inmigrantes indocumentados que han sido condenados por delitos graves, incluida la violación y el robo.

Algunos grupos proinmigrantes piensan que implementar más límites es ideal, ya que Jim McDonnell, jefe del Departamento del Sheriff, no ha sido un aliado consistente en el tema de la inmigración.

“El año pasado, McDonnell fue criticado por no estar de acuerdo en la Ley SB-54. Luego cuando fue aprobada dijo que se acataría a la ley, pero en realidad todavía el Sheriff trabaja con la ‘migra’ de una forma o de otra”, dice Andrés Fuentes, integrante de Interfaith Communities United for Justice and Peace.

“Debemos seguir empujando al panel, los supervisores y hacer responsable a las autoridades hasta que cumplan con sus jefes, porque siempre parece que hacen lo que quieren”, demanda Fuentes.