Organización brinda representación legal gratis a los discapacitados

En el 2011, el Distrito Escolar Unificado de Cypress recibió una demanda de una familia, cuyo hijo de seis años de edad con autismo severo no podía llevar a su perro guía a la escuela. Meses después la corte falló a favor del niño y le pidió al distrito levantar esa prohibición.

La querella fue sometida por una firma de abogados y Disability Rights Legal Center (DRLC), una organización sin fines de lucro que tiene como misión defender legalmente a las personas con cáncer y, con discapacidades físicas y mentales que son víctimas de abuso.

“Nos enfocamos en atender a los indigentes y las personas de bajos recursos que en muchas ocasiones no saben qué hacer cuando son privados de sus derechos y no tienen dinero para pagar esta representación”, dice Maronel Barajas, directora de litigios en DRLC.

La meta de la organización no es atender un solo caso, “sino mejorar el sistema en casos individuales y de acción colectiva que desafían las prácticas discriminatorias por parte del gobierno, las empresas y las instituciones educativas”, agrega Barajas.

Los casos incluyen discriminación que involucra vivienda, transportación, acceso a lugares públicos, escuelas, parques, cárceles y centros de detenciones para jóvenes así como discriminación de servicios como educación.

En lo que va del año, la organización ha sometido varias demandas en diferentes ciudades para la creación de aceras accesibles; además, impuso otra querella contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) para proveer educación a estudiantes con discapacidades de desarrollo, y otra demanda a un hospital en California para ofrecer intérpretes para personas sordas y con impedimentos auditivo.

Ya el año pasado, la organización obtuvo un acuerdo legal para mejorar los servicios para los discapacitados dentro de la Prisión de Santa Rita en California. La demanda alegaba que los enfermos tenían dificultades para moverse dentro de las instalaciones, no tenían baños adecuados y no tenían áreas de visita. En algunos casos, los detenidos no tenían acceso a tratamientos de rehabilitación, servicios religiosos o actividades recreativas.

“Mucha gente no sabe que existen organizaciones como estas que pueden guiarlos. Otros no dicen nada por miedo a la venganza, porque los saquen de sus hogares o escuelas”, dice Barajas. “Nosotros vemos estos casos todo el tiempo y lo único que podemos decirles es que estén informados y busquen una organización que los pueda asesorar.

DRLC provee un programa de abogacía que provee guía legal gratis para los discapacitados así como representación. Otro de sus programas es Cáncer Legal Resource Center, el cual provee asistencia, actividades comunitarias y guía para educar y apoyar a las personas con cáncer sobre cómo mantener el trabajo en medio de los tratamientos, acceso al cuidado médico de salud y los beneficios gubernamentales que estas personas puede recibir.

“También ofrecemos comentarios legislativos en ciertos proyectos de ley y estamos entrenando a varios estudiantes de ley en University of La Verne”, indica Barajas.

“Un hecho es que el sector con problemas visuales, de oído, impedimentos físicos y mentales es un grupo vulnerable que solo pide ser tratado de manera justa”, dice Barajas.

La organización fue fundada en 1975 por los amigos y los colegas de A. Milton Miller, uno de los principales defensores de los derechos de la discapacidad de California. Miller contrajo la poliomielitis cuando era pequeño, lo que afectó su capacidad para caminar.

Para más información sobre DRLC visitar http://disabilityrightsadvocacycenter.org/ o llamar a la línea central 213.736.1334; Línea Nacional Gratis – 866.999.3752; Class Action Toll-Free Number – 866.752.6679. Email – DRLC@drlcenter.org.