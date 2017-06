Organización busca adultos para enseñarles computación gratis en LA, OC y IE

Para mucha gente, navegar en la Internet para conectarse con la familia, buscar un doctor, un restaurante o hasta las mejores escuelas para sus hijos es parte de la vida cotidiana. Sin embargo, en Estados Unidos aún hay un 13 por ciento de adultos que no utilizan esta plataforma, según un reciente análisis del Centro de Investigación Pew.

Un tercio o el 34 por ciento de esa cifra señala que la internet no es relevante para sus vidas, otro 32 por ciento sostiene que la internet es muy difícil de usar mientras el resto dijo una combinación de estas excusas incluido el costo exorbitante que las compañías cobran por el servicio.

Para esos adultos que desean aprender y no tienen los medios económicos para hacerlo, entra en acción el Programa “Californias One Million New Internet Users”, una iniciativa de la organización sin fines de lucro Community Union, que imparte clases gratuitas en Los Ángeles, Orange County en Inland Empire.

“La iniciativa tiene con nosotros desde el 2009. La meta es enseñarle a los padres de familia a utilizar la Internet como una herramienta para involucrarse en la educación de sus hijos y mejorar su calidad de vida”, dice Larry Ortega, presidente y fundador de la organización.

Los cursos de computación consisten de 40 horas de instrucción durante 10 semanas y les enseñan a los padres de familia a usar el correo electrónico, ‘chatear’, navegar la Internet, acceder a diferentes páginas donde pueden encontrar información sobre la educación superior para sus hijos y hasta como registrarlos y obtener préstamos o ayuda gubernamental.

“Es un orgullo saber que la comunidad latina está dispuesta a aprender algo que les ayudará no solamente en su vida personal, sino a la superación de sus hijos”, señala Ortega.

Desde 1993, la misión de Community Union es ofrecer clases gratis de computación en varias ciudades del sur de California y hasta la fecha han logrado ayudar más de 30 mil estudiantes graduados. “Con el Programa “California’s One Million New Internet Users”, la gente se está acercando más a nosotros u otras organizaciones para recibir las clases que tanto necesitan para ayudar a sus hijos a sobresalir”, agrega.

El mensaje del activista para la comunidad de padres de familia es asistir a las juntas locales de las escuelas de sus hijos y pedirle a estos planteles que ofrezcan clases de internet gratuitas.

“Algunas escuelas ofrecen estos cursos y mucha gente no lo sabe. Todo es cuestión de preguntar y pedir el servicio. Si la gente no encuentra el servicio en sus comunidades, ellos pueden venir a organizaciones como la nuestra y tomar las clases con nosotros”, dice Ortega.

Community Union ofrece sus servicios en unas 22 ciudades del estado incluyendo Duarte, Pomona, Ontario, La Puente, Pico Rivera, el área de Los Ángeles y el Valle de San Gabriel, Santa Ana, Fullerton y Orange.

“En mi opinión, el internet en casa es una herramienta básica, como unos lentes para leer o comida para el cuerpo. Sabemos que mucha gente no tiene dinero ni para pagar Internet en su hogar, por lo que también les pedimos que se unan con sus activistas o gobierno local para hacer este servicio más accesible”, agrega Ortega.

Diez semanas después de haber tomado unos cursos de computación, Laura Angélica Ruiz presume que ahora sabe navegar por la Internet, abrir una cuenta de usuario en el famoso Facebook y hasta buscar programas educacionales en los que puede ayudarle a sus hijos a las tareas.

Y es que antes de tomar estas clases, llevar a cabo alguna de estas funciones le era prácticamente frustrante.

“No sabía muchas cosas, pero lo que sí sabía era que tenía que aprender para avanzar en mi vida personal y ayudarle a mis hijos”, dijo Ruiz.

“Ahora, puedo entrar a las páginas de Internet del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, las páginas de los dirigentes de la comunidad y hasta saber sobre los recursos universitarios que existen para mis hijos”, agregó.

Para más información sobre las clases visitar http://www.onemillionniu.org/aboutus.html (909) 629-9212. Email: LOrtega@OneMillionNIU.org ...