Omar y Argelia retan a latinos a preservar el español y seguir con la educación universitaria

La presencia de los locutores Omar Velasco y Argelia Atilano, locutores de la estación K-Love, atrajo a sus seguidores y, de paso, se llevaron el libro que ellos han escrito: “Amor al Aire”, el cual fue presentado en el Festival del Libro, en el escenario de HOY y Los Angeles Times.

Como los locutores lo cuentan en su libro, que contiene siete capítulos y 213 páginas, conversaron con su público sobre “cupido”, así como de entrevistas con artistas y sobre la agenda diaria como profesionales y pareja, entre otros temas en los que ahondaron.

“Es un reto”, dijo Atilano sobre la importancia de hablar español, algo que estimulan en sus dos hijas, de 8 y 6 años de edad, tema en el que esperan contribuir entre los latinos al comprar “Amor al Aire”, escrito en el idioma de Miguel de Cervantes.

“Aunque no quieran hablarlo los niños, porque no es ‘cool’, porque [dicen] ‘mis amigos no hablan español’, habla. ‘I don’t care’, a mí no me importa, vamos a hablar español en la casa”, agregó entre el aplauso de los presentes.

En ese sentido, Velasco manifestó: “Al final del día el mensaje es leer, cantar y hablar en español”.

En entrevista con HOY, los comunicadores detallaron que también están obligados a hablar de política, así como ellos la entienden, pero poniéndose del lado de la comunidad. Si bien no es un tema que abordan en el libro, es algo del que hablan de forma recurrente en la radio.

“Nosotros sabemos del miedo que existe”, indicó Omar en referencia a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que han desembocado en deportaciones contra los indocumentados. “¿Cómo no abordarlo? ¡Somos parte de la comunidad!”, aseguró.

Los locutores, sin embargo, creen que para contrarrestar los ataques contra los latinos una herramienta clave es la educación.

Velasco y Atilano advirtieron, además, que el libro ayudará a fomentar la formación universitaria, porque el 100% de los fondos que ellos recolecten como autores serán destinados a un programa de becas en la Universidad Loyola Marymount auspiciado por Argelia

Asimismo, a iniciativa de Omar se comenzó en este 2017 becas destinadas a ‘dreamers’ en la Universidad Estatal de California en Northrigde (CSUN).

“No nos hemos quedado con un cinco”, dijo Velasco.

La educación, agregó Atilano, es fundamental para conseguir una mejor vida, porque en la actualidad el diploma de la preparatoria no es suficiente, porque hay mucha competencia.

“Teniendo ese diploma universitario te brinda una oportunidad de una mejor vida a tu familia y demostrarle a la administración de este país [Trump] que los latinos somos capaces”, aseguró Argelia. “Porque tenemos la inteligencia y las ganas de triunfar”.

“Amor al Aire” se puede adquirir en Amazon y Barnes & Noble, libro en el que los populares locutores cuentan su historia de amor.