Movimiento exige programas juveniles en L.A.: ‘Los animales tienen más recursos que nosotros’

Decenas de jóvenes residentes en Boyle Heights y el Sur de Los Ángeles salieron al público a exigirle al concilio municipal la creación de un Departamento de Recursos Juveniles en la ciudad.

El departamento le ofrecería diferentes programas de asistencia a unos 800,000 jóvenes que viven en la región, a través de la asignación de unos 10 millones de dólares como presupuesto durante el próximo año.

Con esta acción, los adolescentes de distintas escuelas secundarias y preparatorias de la región lanzaron este martes el movimiento juvenil I Am Posible! o Soy Posible, desde preparatoria Mendez, en Boyle Heights.

Selene Rivera Selene Rivera

“I Am Possible es liderado por más de 200 jóvenes porque ellos son los líderes del esfuerzo y quienes saben mejor que nadie los programas que desean y necesitan para salir adelante”, dijo Lou Calanche, fundadora y directora ejecutiva de Legacy LA, una organización sin fines de lucro que se enfoca en el desarrollo de este sector.

“El movimiento empezó hace tres años con unos cuantos estudiantes. Sin embargo, ahora se robustece con más de 200 miembros que lideran la campaña y unas 15 organizaciones sin fines de lucro que los apoyan”, agregó.

Junto al Departamento Juvenil, están demandando vivienda a bajo costo para no caer en la indigencia y más programas de ayuda para jóvenes hasta los 30 años de edad.

Asimismo, piden un alto a la violencia de las autoridades contra este sector, recursos de salud mental, espacios verdes, cuidado de salud accesible, e inclusive tener voz en el menú de la alimentación escolar.

Selene Rivera Selene Rivera

Nancy Pili Hernández, activista y muralista, sostiene que “los jóvenes son los arquitectos de la ciudad”.

“Muchos quieren tomar las decisiones por los jóvenes, pero las decisiones más importantes las toman ellos, sus voces son importantes y colectivamente son poderosas”, dijo Hernández, quien ayuda a la campaña en pintar las demandas en una pieza de madera que será presentada junto con mil firmas ante el concejo de L.A. a principios de noviembre.

Jacky Vargas, una adolescente activista y embajadora del movimiento, asevera que el esfuerzo es serio.

“No puedo creer que la ciudad tenga un departamento dirigido a los animales, pero no tiene un departamento dirigido a la juventud… Entonces me pregunto si somos peores que animales para que no nos atienda como se debe”, manifestó Vargas.

“Creo que podemos hacer mucho si nos unimos y recolectamos unas mil firmas para mostrarle a la ciudad de que vamos en serio con nuestras demandas”, añadió.

De acuerdo al movimiento, Los Ángeles invierte unos $47 anuales por cada joven en el desarrollo de la juventud a través de programas, una cifra inferior en comparación con San Francisco, donde destinan $1,553 por cada joven.

En una encuesta, realizada en abril del 2017, se mostró que el 86 por ciento de los residentes de L.A. apoyan el aumento en fondos para programas de desarrollo juvenil en sus comunidades.

"Con la Proposición 64 aportando millones de dólares en fondos adicionales a la ciudad, ha llegado el momento que los líderes pongan en primer lugar el éxito y la seguridad de nuestros jóvenes ", dice Calanche.

Para obtener información sobre el movimiento, se puede visitar IAmPossibleSoCal.org, Facebook.com/IAmPossibleSoCal e Instagram.com/IAmPossibleSoCal, donde se muestran imágenes de alta calidad y relatos de jóvenes en torno a sus necesidades.

El sitio iniciará con historias de jóvenes de Boyle Heights, el Sur de L.A. y Santa Ana, y se añadirán historias de más comunidades del Sur de California en los próximos meses.

I Am Possible! es apoyada por organizaciones locales como Legacy LA, Self-Help Graphics, Big Citizen Hub, Advancement Project, East LA Women’s Center y Jovenes, Inc.