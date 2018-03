Movimiento contra las armas une a miles de jóvenes de la nación este sábado

Se espera que miles de estudiantes cimbren las calles del centro de Los Ángeles este sábado en la “Marcha por nuestras vidas”, un movimiento nacional para demandar el fin de la epidemia de ataques escolares con armas.

El esfuerzo surge a raíz de uno de los tiroteos escolares más trágicos en la historia de Estados Unidos, ocurrido hace poco más de un mes en Parkland, Florida, donde murieron 17 personas en una preparatoria.

La invitación se ha extendido a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, por lo que se esperan más de 100,000 estudiantes de L.A. al igual que adultos para marchar, exigiendo que no haya más muertes tanto en escuelas como en cines, centros comerciales, clubes nocturnos, eventos deportivos o conciertos.

El movimiento es parte de un llamado histórico a la acción nacional de los legisladores, en la contribución de leyes más estrictas con protestas en Washington D.C, como zona cero, Nueva York, Boston, Chichago, Seattle, Miami, Orlando y Atlanta, entre otras ciudades.

A nivel local a parte de L.A., ciudades como Santa Mónica, Burbank, Santa Clarita, Studio City, Manhattan Beach y Long Beach tienen a la comunidad invitada a participar en sus propias marchas.

“Nos levantamos para exigir soluciones a una epidemia de salud pública, para que la próxima generación no crezca con la preocupación de estarse cuidado las espaldas”, dijo Andrés Fuentes, integrante de United for Justice and Peace, una de las organizaciones que participa a nivel local.

Varios activistas enfatizan que la epidemia de ataques con armas en las escuelas están perjudicando también a los estudiantes latinos.

“El país tiene mucho joven de nuestra comunidad minoría a la que debemos de proteger. Muchos políticos están en contra del control de armas porque sus campañas son sostenidas por esas ventas”, dijo Pat Brown, activista de Black Lives Matter, quien también participa.

“Debemos recordarle a los congresistas que si están en esos asientos es por lo votantes. Les exigimos que nos escuchen y se pongan en acción. No queremos más vidas perdidas”, sostuvo.

Las actrices Amy Schumer, Connie Britton, Olivia Wilde, Skai Jackson y Yara Shahidi, se encuentran entre los oradores que se presentarán en el escenario de Los Ángeles.

Transporte gratis

Lyft anunció hace unos días que ofrecería viajes gratuitos a los asistentes a las marchas en todo el país.

"Si asiste a un evento de ‘March for Our Lives’ en una de las 50 ciudades identificadas, queremos ayudarlo a llegar allí con un viaje gratis de Lyft”, dijo la compañía a través de un blog.

“Nos hemos asociado con los organizadores de March For Our Lives para asegurarnos de que nuestro compromiso de hasta 1.5 millones en viajes gratis tendrán el mayor impacto en sus esfuerzos, y en los tuyos”, agregaron.

La publicación del blog también incluyó los siguientes detalles sobre cómo las personas pueden canjear sus viajes gratuitos:

Cómo funcionará:

Todo asistente debe confirmar su asistencia a través de www.marchforourlives.com/events, donde también pueden ver los lugares en donde está disponible la asistencia del transporte.

Si no puede confirmar su asistencia, los códigos de viaje a estas marchas estarán disponibles en www.lyft.com/MFOL a partir del sábado por la mañana.

Una vez que haya recibido un código, ingréselo en la pestaña 'promociones' de su aplicación Lyft.

Recordatorios importantes:

Para que el código funcione, debe ingresar el punto de encuentro oficial March for Our Lives como su destino. Encontrarás los detalles de ‘rallypoint’ en tu aplicación una vez que ingreses tu código en la pestaña 'promociones'. Cualquier persona que viaje en bicicleta y sea menor de 18 años deberá ir acompañada de un adulto.

Fecha: Sábado, 24 de marzo de 8:30 a.m. a 1 p.m.

Dónde: Pershing Square en 5th Street y Broadway. La marcha culmina en Grand Park con un programa completo de oradores e intérpretes.