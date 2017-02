Miles de personas salen a las calles en defensa de los derechos de los inmigrantes (FOTOGALERÍA)

Miles de activistas marcharon por las calles del centro de Los Ángeles esta mañana para protestar en contra de las redadas y en demanda de que las autoridades locales den pasos concretos para detener la “máquina de deportaciones” en las que se ha convertido la administración del presidente Trump.

David Abud, uno de los organizadores de la marcha, dijo que una coalición de activistas está demandando que la ciudad y el condado se rehúsen a invertir cualquier recurso en la aplicación de las leyes migratorias.

Los activistas dijeron también que querían asegurarse que el nuevo fondo para proveer asistencia legal a los inmigrantes, no excluya a aquellos que tienen antecedentes penales. También pidieron que la ciudad y el condado inviertan en programas que ayuden a los inmigrantes, incluyendo los centros para trabajadores temporales.

“Queremos que la ciudad y el condado no solo declaren que Los Ángeles es una “ciudad santuario” –algo que no han hecho- sino que también desarrollen políticas concretas”, dijo Abud, quien trabaja con la Red de Nacional de Trabajadores.

Alrededor de las 11:30 de la mañana, miles de manifestantes se reunieron en Pershing Square y empezaron a caminar por las calles 5 y Hill. Mientras la multitud iba creciendo, se podía escuchar música en español en los altoparlantes. Algunos comerciantes ambulantes vendían hot dogs envueltos en tocino, mientras que en las camisetas se podía leer “No es mi presidente”.

La lluvia que había amenazado con estropear la marcha, se había calmado horas antes.

Grandes banderas de Estados Unidos, de México y de la comunidad LGBT dominaban el paisaje.

Muchos portaban cartulinas hechas a mano, con la estatua de la libertad y con la figura de Trump.

Carmen Bermúdez fue honesta con su cartel: “Generalmente duermo los sábados”.

Bermúdez dijo que tenía suerte de que nadie en su familia fuera indocumentado, pero sentía que tenía el deber de apoyar a la comunidad.

Vanessa Velázquez, de 17 años y su hermana menor, preparaban hot dogs en una esquina de Pershing Square. Dijo que trabaja con su papá todos los sábados y que le ha tocado trabajado en las últimas cuatro protestas.

Dijo que le gusta trabajar durante las protestas porque puede expresar su apoyo, ya que sus padres llegaron a este país desde Guatemala hace 18 años y no tienen papeles.

Velázquez comentó que su familia ha tenido miedo desde que Trump ganó las elecciones, agregó que su mamá trabaja en el centro de la ciudad y que recientemente cambio de ruta para evitar a los agentes de inmigración que supuestamente estaban deteniendo los autos para verificar el estatus de cada persona.

“Si los deportan nos vamos a quedar solos”, dijo Velázquez. “No es justo la forma en que el presidente está tratando a la gente”.

En una declaración colocada en Facebook, los organizadores de la marcha escribieron que las autoridades locales no han mostrado la rapidez necesaria para proteger a los inmigrantes y argumentaron que el alcalde de Los Ángeles, Eric garcetti no ha hecho nada para enfrentar las amenazas de Trump de retirar fondos a las ciudades que se declaren santuarios.

Garcetti ha dicho que la ciudad es santuario, pero ha dicho también que en el pasado no ha habido una clara definición de lo que significa ser una ciudad santuario.

“Regularmente cooperamos con las autoridades de inmigración, particularmente en casos en los que se involucra a delincuentes peligrosos y siempre cumplimos las peticiones constitucionales de detener a alguien”, dijo Garcetti en un comunicado a principios del este año – y esa ha sido la política oficial que ha seguido LAPD desde hace 40 años”.

En la marcha participaron la Unión del barrio; Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, Black Lives Matter Los Angeles y the National Lawyers Guild.