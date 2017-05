Miles de niños se unen para celebrar el Día Infantil del Océano

Sus ojos se agrandaban y sus labios dibujaban sonrisas de oreja a oreja al bajar de sus autobuses y ver el impresionante mar. Esa fue la experiencia de casi cinco mil estudiantes de la región de Los Ángeles que tuvieron la oportunidad de reunirse en la playa este jueves, para celebrar y aprender en el Día Infantil del Océano.

El evento es la culminación de un programa de asambleas escolares llevado a cabo por La Fundación de Malibu para la Educación Ambiental, cuya meta es enseñarle a los niños de edad escolar a cuidar el ambiente y concienciarlos del efecto negativo de arrojar basura en las calles, la cual en muchas ocasiones termina en el océano, destruye la vida marina y contamina los recursos alimenticios.

Selene Rivera / HOY Amigas recogen basura y examinan la arena del mar en busca de conchas. Amigas recogen basura y examinan la arena del mar en busca de conchas. (Selene Rivera / HOY) (Selene Rivera / HOY)

Para entender mejor esta lección, alrededor de 4,500 menores de 35 escuelas de los alrededores de la región visitaron Dockweiler State Beach, en Playa del Rey, para un día de limpieza y para participar en una formación de arte aéreo, donde con sus cuerpos formaron la frase “Unidos por el Océano”.

“El evento de limpieza anual alienta a los estudiantes a cuidar el medio ambiente y los involucra en el servicio comunitario a la vez que les enseña buenos hábitos y los conecta con la naturaleza”, dijo Luz Rivas, comisionada del Departamento de Obras Públicas de Los Ángeles.

El mensaje del evento, que este 2017 cumple 24 años como tradición, es “usar, volver a usar y reciclar”, señaló Michael Klubock, fundador del Día Infantil del Océano.

“Al involucrar a los niños en una actividad práctica después de aprender sobre el medio ambiente en el aula, fortalece la conexión entre las acciones individuales y la salud del medio ambiente. A medida que estos niños crezcan, recordarán el momento en que marcaron la diferencia y se sentirán capaces de continuar protegiendo nuestros océanos”, aseveró Klubock.

María Contreras, una madre de Betty Plasencia Elementary, sostuvo estar encantada con el evento, ya que Gabriela, su hija de nueve años de edad, estaba aprendiendo mucho.

“A mi hija le gusta aprender, busca mejorar el planeta y no hay nada mejor como venir a limpiar la playa mientras convive con sus compañeros de clase”, dijo Contreras.

Mientras Jordi levanta la basura y jugaba con la arena, su mamá, la señora Reina Martínez, no dejó de agradecerles a los organizadores que la hubieran invitado a celebrar el día.

“Nunca he tenido oportunidad de venir a estos eventos, ni he podido traer a mi hijo de 11 años a la playa porque siempre estoy trabajando… Puedo ver la felicidad de mi hijo en su cara y me gusta saber que al mismo tiempo está aprendiendo”, dijo Martínez.

Kids Ocean Day, como se le llama en inglés, es uno de seis eventos del estado de California, patrocinado por la Comisión Costera de California. Más de 8,000 niños participaron en la celebración a nivel estatal este año.

Kids Ocean Day de Los Ángeles es organizado por Fundación de Malibu para la Educación Ambiental, la Comisión Costera de California, la Conservación Costera Estatal de California, la ciudad de Los Ángeles y Keep Los Angeles Beautiful.