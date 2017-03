Mauricio Ochmann honrado en L.A. por apoyar controversial ley “Opción al Final de la Vida”

Llamándole una pieza clave para sumar el voto latino al controversial proyecto de ley, “Opcional al Final de la vida”, el concilio municipal de Los Ángeles le otorga al actor mexicano Mauricio Ochmann, un certificado de honor como agradecimiento a su apoyo.

La ley “Opción al Final de la Vida”, que entró en vigor en junio del año pasado en California, le permite a los adultos mentalmente competentes, con una enfermedad terminal y un pronóstico de vida de seis meses o menos, la opción de solicitar a un médico la receta de un medicamento que pueden tomar por sí mismos para morir pacíficamente si su sufrimiento se vuelve insoportable.

Desde el inicio de la campaña, hace dos años y medio, Ochmann fue el primer actor latino en Hollywood en abogar públicamente a favor del proyecto a pesar de que la mayoría de latinos aún no estaban convencidos con este.

Paul Koretz, concejal de Los Ángeles, le entregó este martes el reconocimiento a Ochmann, a quien también se le conoce como Chema Venegas por las populares telenovelas de Telemundo El Chema y El Señor de los Cielos.

“El señor Ochmann, no sólo se convirtió en un defensor de los latinos con enfermedades terminales y sus familias en Los Ángeles, sino que en toda California y Estados Unidos”, dijo Koretz.

“Su voz ayudó a traer consuelo y alivio a los latinos que sufren al final de sus días, sabiendo que ahora tienen la opción de tomarse un medicamento que los ayude a morir en paz”, agregó Koretz.

El ayuntamiento de Los Ángeles fue uno de los primeros cuerpos legislativos municipales en aprobar, por unanimidad, una resolución en 2015 que apoyaba la ley “Opción al Final de la Vida”, dando un apoyo político crítico cuando las perspectivas del proyecto para convertirse en ley todavía eran inciertas.

Desde 1988, hubo siete intentos fallidos para autorizar la ayuda médica para morir en California, a través de iniciativas de votación o legislación.

“El apoyo latino jugó un papel clave en la aprobación de la ley Opción al Final de la Vida”, sostuvo por su parte Joe Barnes, generante de acercamiento de Compassion & Choices, la organizaciones sin fines de lucro más grande en la nación que abogó a favor de la campaña.

La popularidad de Mauricio Ochmann entre los latinos ayudó a fortalecer el apoyo público de muchas maneras e inspiró a latinos como el doctor Roberto Olvera, de California y Miguel Carrasquillo, de Puerto Rico, a contar sus poderosas historias sobre la necesidad de ofrecer ayuda médica para morir como una opción para los adultos terminalmente enfermos, aseveró Barnes.

De hecho, una semana antes del voto, encuestas mostraron un a un 75 de latinos a favor de la medida.

Por su parte, Ochmann recibió el reconocimiento diciendo: “Como latinos, aprendemos pronto a aceptar la muerte debido a la reverencia de nuestra cultura para celebrar las vidas de nuestros seres queridos”. Sin embargo, “tenemos miedo de hablar sobre la muerte”.

El actor añadió estar consciente de que algún día va a morir. No obstante enfatizó: “Cuando llegue el momento, le he dicho a mi familia y a la gente que amo que no quiero estar conectado a tubos, catéteres ni agujas”.

“Le entraré al dolor hasta que sea intolerable. Pero si mi sufrimiento se vuelve insoportable, me gustaría acceder a las leyes de ayuda médica en morir, como la Ley de Opción de Fin de Vida en California. Todos debemos ser libres de tomar nuestras propias decisiones de cuidado de fin de vida, en consulta con nuestros seres queridos, nuestros médicos y nuestra guía espiritual”.