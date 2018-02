Los inmigrantes y las deportaciones: ‘En los dos lados de la frontera sufrimos’

Las deportaciones no solo golpean a los inmigrantes, sino también a sus familias y provocan marcas indelebles, las cuales se profundizan más al llegar a su tierra de origen, un territorio que para muchos es desconocido porque lo abandonaron involuntariamente y adoptaron como patria a Estados Unidos.

En un informe del consulado mexicano local, se detalló que en su circunscripción, que principalmente se enfoca en el Condado de Los Ángeles, fueron detenidas 1,945 personas de ese origen entre enero de 2017 y enero de 2018 por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo a ese reporte, los operativos de ICE en el Sur de California provocaron en ese período que 1,244 personas fueran deportadas. Es decir el 64% de las personas que cayeron en manos de la ‘migra’.

Cuando era de apenas cuatro años de edad, Israel Concha, oriundo de la capital mexicana, llegó a Texas. Se crió básicamente en Corpus Christi. Como él mismo lo confirma, en entrevista telefónica con HOY, siempre estuvo consciente de su estatus migratorio irregular.

“Yo sabía de mi estatus de indocumentado toda mi vida, pero eso jamás me impidió salir adelante”, señaló.

En esa ciudad, Concha coronó una carrera universitaria en administración de empresas. Después de graduarse, al no encontrar empleo se vio obligado a crear su propia fuente de ingresos. Fue así como estableció un negocio de taxis y limosinas.

“Yo les estaba dando empleo a ciudadanos americanos”, aseveró.

Este empresario, de 38 años de edad, radica ahora en Ciudad de México ayudando a repatriados a través de la organización New Comienzos, la cual surgió como una respuesta a la necesidad de sus connacionales.

En noviembre de 2012, Concha iba conduciendo a alta velocidad. Lo que simplemente hubiese sido una multa de tráfico, para él fue donde empezó su pesadilla.

“Hubiera podido firmar mi deportación el día siguiente, pero decidí pelear”, argumentó.

En ese momento, su entonces esposa tenía cinco meses de embarazo y al transcurrir su estancia en seis diferentes centros de detención, no solo nació su hijo, ahora de cinco años y a quien todavía no conoce, sino que la madre de su pequeño sometió una solicitud de divorcio.

“Mi ex-esposa me divorció”, señaló, pero lo más doloroso para él fue que en una corte tuvo a su hijo tan cerca “a unos cuantos pasos de mi, pero a la vez tan lejos, porque no me permitieron abrazarlo, besarlo y darle la bendición; hasta la fecha no lo he tocado, no lo he abrazado”.

Al final perdió su apelación y en julio de 2014 fue deportado a la Ciudad de México.

“Fueron dos años de mi vida perdidos”, valoró sobre el tiempo que estuvo en detención, detallando que ahora cada semana va al aeropuerto a recibir a otros inmigrantes que llegan en las mismas condiciones que él arribó a esa ciudad.

“Es una situación muy triste porque en los dos lados de la frontera sufrimos como mexicanos binacionales”, indicó.

“En un país [Estados Unidos] porque tienes que vivir en las sombras eres discriminado por no tener documentos, y cuando regresas a tu país [México] también aquí somos discriminados por la manera en que hablamos, vestimos o por el simple hecho que nos fuimos del país por muchos años”, agregó.

Las tácticas

La llegada del presidente Donald Trump al poder obligó a las autoridades mexicanas en L.A. a analizar meticulosamente las acciones en contra de sus connacionales; y al evaluar las estadísticas del 2017 se reveló que en promedio fueron detenidas seis personas al día.

Carlos García de Alba, cónsul general de México en Los Ángeles, detalló en el informe anual que las acciones de ICE provocó un incrementó en 3% los servicios de protección y asesoría legal atendidos en esa oficina consular, en comparación al 2016; en total, registraron 7,108 casos atendidos.

El diplomático detalló que con base en entrevistas y cuestionarios a los detenidos el año pasado se encontró que:

97% de los detenidos fueron hombres

El promedio de edad de los detenidos fue de 37 años y cuatro meses

El 64% de los detenidos fueron deportados

El 34% fueron trasladados a un centro de detención

El 1% fue liberado

El 95% de los detenidos tienen hijos nacidos en Estados Unidos

El tiempo promedio de vivir en suelo estadounidense era de 20 años y cuatro meses

El análisis realizado por las autoridades locales determinó que los detenidos en su mayoría eran originarios de Michoacán (16%), Jalisco (13%) y Guerrero (10%). El 8% de los detenidos hablaba una lengua indígena y la industria más afectada fue la construcción (31%).

“El 36% fueron detenidos al momento de salir de una cárcel, los estaban esperando”, dijo el cónsul García de Alba. “El horario preferido por ICE para hacer sus operativos es entre las seis y nueve de la mañana, cuando el 35% son detenidos”.

Entre las causas que muchos cayeron en un centro penitenciario están manejar alcoholizado y violencia doméstica, agregó.

A juicio del funcionario mexicano, conocer esas táctica “nos ayuda a mandar un mensaje a la comunidad, siempre hay que estar muy vivos, pero entre seis y nueve de la mañana doblemente alertas”.

“Si pensamos que ya pasó lo peor, estamos equivocados; yo creo que tenemos que estar listos para enfrentar cualquier tipo de operativos”, exhortó García de Alba.

Este informe evaluó las estadísticas desde el 21 de enero de 2017 (un día después de que Trump asumió el control de la Casa Blanca) y se extendió hasta el 21 de enero de 2018.

En ese período en total se contabilizaron 162 detenciones mensuales y en total fueron 1,945 personas que cayeron en manos de las autoridades migratorias, reporte que se basó en la jurisdicción del consulado mexicano en L.A.

