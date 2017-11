Los Ángeles: desechar narcóticos ilícitos ya no tendrá repercusiones, dice el Sheriff

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, anuncia que está modificando su programa “Safe Drops Drop Off” para garantizar que los artículos que el público decide eliminar van a estar bajo la supervisión de un agente encargado.

En el pasado, las cajas de recolección no tenían personal que las supervisora. Como resultado, con frecuencia se dejaban artículos no autorizados en las cajas, incluidas armas de fuego, líquidos no identificados y agujas peligrosas mal empaquetadas colocadas en receptáculos erróneos, según el sheriff.

En base a estos problemas de seguridad, se tomó la decisión de eliminar las cajas, y ahora se tiene un evento de recuperación de drogas de un día cada mes, el cual es patrocinado por las diferentes estaciones del sheriff.

Ahora, todas las cajas de recolección de drogas existentes en las estaciones han sido etiquetadas con avisos de eliminación correspondiente.

La estación de cada alguacil identificará un día durante el mes para proporcionar al público con asistencia para la devolución, y en el día designado, el personal adjunto estará presente para monitorear e identificar los artículos que se dejan.

Sin embargo, “no habrá preguntas ni consecuencias criminales si el público escoge dejar narcóticos ilícitos en las fechas designadas”, según las declaraciones del Sheriff.

“Esta modificación es necesaria para continuar recolectando y deshacerse de las drogas de manera segura'', agrega la declaración.

Los horarios de la estación están disponibles a través del sitio web del departamento del sheriff www.lasd.org; y a través de sus cuentas de Nixle, Facebook y Twitter.